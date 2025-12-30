Svet

HITNO SE OGLASIO KREMLJ: Napad Kijeva na Putinovu rezidenciju teroristički akt uperen protiv i Putina i Trampa!

В.Н.

30. 12. 2025. u 12:21

UKRAJINSKI napad na rezidenciju predsednika Rusije je teroristički akt uperen protiv i Vladimira Putina i napora predsednika SAD Donalda Trampa da doprinese rešenju sukoba, rekao je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

ХИТНО СЕ ОГЛАСИО КРЕМЉ: Напад Кијева на Путинову резиденцију терористички акт уперен против и Путина и Трампа!

Foto Tanjug

- Rusija će nastaviti pregovore o Ukrajini, ali sa Amerikancima. Teroristički napadi Kijeva, kao što je napad na rezidenciju, ne mogu da uzdrmaju dijalog predsednika Putina i Trampa zasnovan na poverenju - rekao je on.

Prema rečima portparola Kremlja, besmislene su tvrdnje kojima se negira umešanost Kijeva u napad na Putinovu rezidenciju.

- Vidimo da sam Zelenski pokušava da negira to i mnogi zapadni mediji, dodvoravajući se kijevskom režimu, da toga, tobože, nije bilo. Ali, to je apsolutno besmisleno, besmislena tvrdnja - rekao je Peskov novinarima.

Ruska vojska zna kako, čime i kada da odgovori na ovakve poteze Ukrajine, dodao je on.

Portparol Kremlja je podsetio na obraćanje Zelenskog povodom Božića 25. decembra.

- To je teroristički napad s ciljem da se osujeti pregovarački proces usmeren ne samo na Putina. Hteo bih da podsetim obraćanje Zelenskog za Božić i šta je rekao o Putinu - naveo je on.

Zelenski je u obraćanju poželeo "nekome da umre".
(Sputnjik)

BONUS VIDEO:

SREĆNI PRAZNICI: Novogodišnji spot "Novosti"

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

GORKA SUDBINA DIVE SFRJ: Na sahrani jedne poginula joj i druga sestra - tu nije bio kraj njene nesreće (FOTO)
Poznati

0 0

GORKA SUDBINA DIVE SFRJ: Na sahrani jedne poginula joj i druga sestra - tu nije bio kraj njene nesreće (FOTO)

JEDNA OD najcenjenijih pevačica Jadranka Stojaković imala je toliko gorku sudbinu, te su ljudi počeli da pričaju kako su joj njene pesme postale kletva. A, zapravo, vlasnica autentičnog i veoma raskošnog glasa, trudila se da živi običnim životom i da radi ono što voli - da peva. Međutim, život joj je priredio takav scenario koji nemam prilike da vidimo ni na filmskom platnu.

29. 12. 2025. u 19:18

NEĆE JOJ BITI ISPUNJENA POSLEDNJA ŽELJA: Gde će počivati Brižit Bardo - ovako je htela da bude ispraćena, sahrana zakazana za 7. januar
Poznati

0 0

NEĆE JOJ BITI ISPUNjENA POSLEDNjA ŽELjA: Gde će počivati Brižit Bardo - ovako je htela da bude ispraćena, sahrana zakazana za 7. januar

SVETSKA filmska diva i strastvena borkinja za prava životinja, Brižit Bardo, preminula je u svom domu u Sen Tropeu u 91. godini. Njena smrt izazvala je talas tuge širom sveta, dok su se lokalni stanovnici i poznate ličnosti oprostili od legendarne glumice. Detalji o njenoj sahrani i dalje su poznati javnosti, ali je potvrđeno da će Bardo biti sahranjena na primorskom groblju u ovom južnom francuskom gradu.

29. 12. 2025. u 18:53

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
DR NOVOSTI u klinici gde se neguje stručnost, poverenje i humani pristup pacijentima

DR NOVOSTI u klinici gde se neguje stručnost, poverenje i humani pristup pacijentima