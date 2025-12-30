HITNO SE OGLASIO KREMLJ: Napad Kijeva na Putinovu rezidenciju teroristički akt uperen protiv i Putina i Trampa!
UKRAJINSKI napad na rezidenciju predsednika Rusije je teroristički akt uperen protiv i Vladimira Putina i napora predsednika SAD Donalda Trampa da doprinese rešenju sukoba, rekao je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.
- Rusija će nastaviti pregovore o Ukrajini, ali sa Amerikancima. Teroristički napadi Kijeva, kao što je napad na rezidenciju, ne mogu da uzdrmaju dijalog predsednika Putina i Trampa zasnovan na poverenju - rekao je on.
Prema rečima portparola Kremlja, besmislene su tvrdnje kojima se negira umešanost Kijeva u napad na Putinovu rezidenciju.
- Vidimo da sam Zelenski pokušava da negira to i mnogi zapadni mediji, dodvoravajući se kijevskom režimu, da toga, tobože, nije bilo. Ali, to je apsolutno besmisleno, besmislena tvrdnja - rekao je Peskov novinarima.
Ruska vojska zna kako, čime i kada da odgovori na ovakve poteze Ukrajine, dodao je on.
Portparol Kremlja je podsetio na obraćanje Zelenskog povodom Božića 25. decembra.
- To je teroristički napad s ciljem da se osujeti pregovarački proces usmeren ne samo na Putina. Hteo bih da podsetim obraćanje Zelenskog za Božić i šta je rekao o Putinu - naveo je on.
Zelenski je u obraćanju poželeo "nekome da umre".
(Sputnjik)
BONUS VIDEO:
SREĆNI PRAZNICI: Novogodišnji spot "Novosti"
Preporučujemo
KINEZI SE OGLASILI O NAPADU NA PUTINOVU REZIDENCIJU: Dijalog i pregovori jedini put
30. 12. 2025. u 08:54
DETALjI NAPADA NA PUTINOVU REZIDENCIJU: Ministarstvo odbrane iznelo zvanične podatke
29. 12. 2025. u 20:09
TRAMP ŠOKIRAN I OGORČEN ZBOG NAPADA NA PUTINOVU REZIDENCIJU: Detalji razgovora američkog i ruskog predsednika
AMERIČKI predsednik Donald Tramp bio je šokiran i ogorčen pokušajem Kijeva da izvede napad na državnu rezidenciju predsednika Rusije Vladimira Putina, izjavio je pomoćnik predsednika Ruske Federacije Jurij Ušakov.
29. 12. 2025. u 17:38
RUSI ĆE NAPASTI EU MNOGO RANIJE: Veliko upozorenje iz Ukrajine, poznata godina i glavna meta
RUSIJA je pomerila svoje planove za direktnu agresiju sa 2030. na 2027. godinu, a Evropa je sve glasnija o riziku od direktnog sukoba, u kojem bi se baltičke države mogle naći pod okupacijom.
20. 12. 2025. u 09:41
ZELENSKI: Spreman sam na susret sa Putinom - postoji jedan uslov
UKRAJINSKI predsednik Volodimir Zelenski izjavio je danas da je spreman da se sastane sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom u bilo kom formatu, ali da je za to potrebno da se ''reči i dela'' ruskog lidera podudaraju.
29. 12. 2025. u 13:08
Komentari (0)