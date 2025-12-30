HITNO SE OGLASIO KREMLJ: Napad Kijeva na Putinovu rezidenciju teroristički akt uperen protiv i Putina i Trampa!

UKRAJINSKI napad na rezidenciju predsednika Rusije je teroristički akt uperen protiv i Vladimira Putina i napora predsednika SAD Donalda Trampa da doprinese rešenju sukoba, rekao je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

Foto Tanjug

- Rusija će nastaviti pregovore o Ukrajini, ali sa Amerikancima. Teroristički napadi Kijeva, kao što je napad na rezidenciju, ne mogu da uzdrmaju dijalog predsednika Putina i Trampa zasnovan na poverenju - rekao je on.

Prema rečima portparola Kremlja, besmislene su tvrdnje kojima se negira umešanost Kijeva u napad na Putinovu rezidenciju.

- Vidimo da sam Zelenski pokušava da negira to i mnogi zapadni mediji, dodvoravajući se kijevskom režimu, da toga, tobože, nije bilo. Ali, to je apsolutno besmisleno, besmislena tvrdnja - rekao je Peskov novinarima.

Ruska vojska zna kako, čime i kada da odgovori na ovakve poteze Ukrajine, dodao je on.

Portparol Kremlja je podsetio na obraćanje Zelenskog povodom Božića 25. decembra.

- To je teroristički napad s ciljem da se osujeti pregovarački proces usmeren ne samo na Putina. Hteo bih da podsetim obraćanje Zelenskog za Božić i šta je rekao o Putinu - naveo je on.

Zelenski je u obraćanju poželeo "nekome da umre".

(Sputnjik)

