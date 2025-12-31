"IZRAEL RADI NA ZAŠTITI HRIŠĆANA ŠIROM SVETA" Netanjahu: Svesni smo činjenice da se progone širom Bliskog istoka, u Siriji, Libanu, Turskoj

IZRAEL se pridružio novom savezu zemalja koje podržavaju hrišćanske zajednice širom sveta, koje se nalaze pod pretnjom i zaslužuju pomoć, rekao je izraelski premijer Benjamin Netanjahu na sastanku sa evangelističkim hrišćanskim liderima u Palm Biču na Floridi.

Foto: Tanjug/AP

"Ugrožene zajednice zaslužuju našu pomoć. U Africi, obaveštajnim podacima, na Bliskom istoku, sa mnogo sredstava koja neću nabrajati pojedinačno. Ali to je ono što je naša agenda, to je glavni deo naše agende, i nastaviće se sa većom snagom i većom moći u narednoj godini", rekao je Netanjahu, prenosi Tajms of Izrael.

Netanjahu je istakao da je regionalni rival Turska među zemljama koje progone hrišćane.

"Svesni smo činjenice da se hrišćani progone širom Bliskog istoka, u Siriji, Libanu, Nigeriji, Turskoj i šire", dodao je.

On je borbu za podršku među mladim konzervativcima u SAD nazvao delom "osmog fronta" u ratu koji Izrael vodi.

"To je front za srca i umove ljudi, posebno mladih ljudi na Zapadu. I za mene, posebno na konzervativnom krilu Sjedinjenih Država. Ovo je pozornica koju treba angažovati velikom snagom", rekao je Netanjahu.



(Tanjug)