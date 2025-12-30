NADAM SE LICENCI OD AMERIKANACA Vučić: Rafinerija će da radi, ko god uzme NIS, mora da radi, inače oni neće da rade u Srbiji
PREDSEDNIK Srbije, Aleksandar Vučić, u svom godišnjem obraćanju osvrnuo se i na stanje u u oblasti energetike.
- Naša situacija nije lagodna, očekujemo odgovor OFAKA po pitanju izdavanja licence. Da li verujem u to, nadam se, ali nisam siguran. Mi smo već 83 dan bez kapi nafte koja je prošla JANAF-om i uspeli smo da održimo punu stabilnost. Naš je posao da građanima omogućimo pristojan i normalan život, a za nas je sve vanredno. Trošimo rezerva koje smo mukom skupljali, trošimo novac. Kada ste mi se posmevali kada sam govorio o psaulju, grašku, robne rezerve su naam na istorijskom maskimumu. To smo radili i sa derivatima. Ljudi ne možem oda uvozimo, sve barže da korisitmo, sve kapacitete NIS-a, ne možemo da uvezemo 6.000 tona dizela, tolika nam je dnevna potreba. Mi trošimo sada srebrninu, ono što smo čuvali, svakoga dana kolik ose produžava nerad rafinerije, mi gubimo ogroman novac, ogromne količine nafte, ali i stopu rasta.
- Rafinerija će da radi, ko god uzme NIS, mora da radi, inače oni neće da rade u Srbiji. To je jedini uslov koji imamo. To je nemoguće izdržati, to je takav pritisak na dnevnom nivou. Ponosan sam na Srbiju, koja je pokazala šta znače odgovorni ljudi. Zamislite da se ovo desilo 2011, tri dana ne bismo izdržali. Mi ćemo izdvojiti ogroman novac za naftovod Novi Sad do Mađarske. Gradićemo gasne interkonektore prema S. Makedoniji, da se izgradi taj gasovod. Bezveze je priča da je eksproprijacija problem, ne , nego je nerad Srbija Gasa. Izgradili smo Kostolac B3, moramo da razgovaramo, potreban nam je mali nuklearni reaktor, al i iprave velike nuklearke, koje se grade 10 i 15 godina. Potrebna nam je čista struje, energija.
