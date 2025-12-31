RAFINERIJA U PANČEVU NASTAVLJA S RADOM - SJAJNE VESTI ZA KRAJ GODINE: NIS dobio licencu
MINISTARKA energetike Dubravka Đedović saopštila je da je NIS-u produžena licenca do 23. januara.
- Dragi građani, odlična vest za kraj godine za našu zemlju - sa zadovoljstvom vas obaveštavam da je kompanija NIS dobila licencu američkog OFAC-a za nastavak rada do 23. januara. Ovo znači i da će rafinerija u Pančevu posle 36 dana moći da nastavi sa radom. Na čelu sa predsednikom Aleksandrom Vučićem diplomatskom borbom, uspeli smo gotovo nemoguće Zaštitićemo našu energetsku sigurnost, kao i do sada! Živela Srbija - rekla je na svom Instagram profilu.
Podsetimo, kako smo ranije objavili predsednik Srbije Aleksandar Vučić je ranije tokom dana obavio važne razgovore sa Vašingtonom.
Uskoro opširnije
