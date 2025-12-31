Crna Gora

TOTALNI HAOS U CRNOJ GORI: Mandić ne može da vodi sednicu zbog teške situacije, Spajić i Milatović pobegli u Beč

Novosti online

31. 12. 2025. u 16:46

PREDSEDNIK Skupštine Crne Gore Andrija Mandić rekao je da ne može da vodi današnju sednicu parlamenta jer se "situacija u Zeti usložava".

Foto: Printskrin

Lider Demokratske narodne partije Milan Knežević pozvao je lokalnu vlast u Podgorici da odblokiraju puteve u zetskom selu Botun gde je juče počela izgradnja kolektora za prećišćavanje otpadnih voda mimo volje meštana.

Knežević je najavio da, ako se to ne desi i putevi ne budu odblokirani, meštani izaći sa mehanizacijom sutra u 12.00 časova.

Mandić je tim povodom rekao da sve probleme treba rešavati dijalogom.

- Potrebni su nam mir i stabilnost. Obratio sam se predsedniku Vlade juče i rekao da su se neke crvene linije, koje su bile razmaknute, suzile. Nije dobro da uđemo u neke turbulentne situacije - rekao je Mandić tokom sednice parlamenta.

On je dodao da radi na pronalaženju rešenja koliko je to u njegovoj nadležnosti.

Mandić je rekao da ni poslanici Nove srpske demokratije, čiji je lider, neće učestvovati u nastavku današnje sednice Skupštine Crne Gore.

U međuvremenu crnogorski premijer Milojko Spajić i predsednik Jakov Milatović uspeli su da na aerodromu u Golubovcima uđu u avion za Beč, gde će prisustvovati novogodišnjem koncertu, uprkos blokadama koje organizuju meštani Zete.

