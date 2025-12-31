TOTALNI HAOS U CRNOJ GORI: Mandić ne može da vodi sednicu zbog teške situacije, Spajić i Milatović pobegli u Beč
PREDSEDNIK Skupštine Crne Gore Andrija Mandić rekao je da ne može da vodi današnju sednicu parlamenta jer se "situacija u Zeti usložava".
Lider Demokratske narodne partije Milan Knežević pozvao je lokalnu vlast u Podgorici da odblokiraju puteve u zetskom selu Botun gde je juče počela izgradnja kolektora za prećišćavanje otpadnih voda mimo volje meštana.
Knežević je najavio da, ako se to ne desi i putevi ne budu odblokirani, meštani izaći sa mehanizacijom sutra u 12.00 časova.
Mandić je tim povodom rekao da sve probleme treba rešavati dijalogom.
- Potrebni su nam mir i stabilnost. Obratio sam se predsedniku Vlade juče i rekao da su se neke crvene linije, koje su bile razmaknute, suzile. Nije dobro da uđemo u neke turbulentne situacije - rekao je Mandić tokom sednice parlamenta.
On je dodao da radi na pronalaženju rešenja koliko je to u njegovoj nadležnosti.
Mandić je rekao da ni poslanici Nove srpske demokratije, čiji je lider, neće učestvovati u nastavku današnje sednice Skupštine Crne Gore.
U međuvremenu crnogorski premijer Milojko Spajić i predsednik Jakov Milatović uspeli su da na aerodromu u Golubovcima uđu u avion za Beč, gde će prisustvovati novogodišnjem koncertu, uprkos blokadama koje organizuju meštani Zete.
BONUS VIDEO: Advokat Saša Rajković o presudi Andrijani Nešić
Preporučujemo
MILAN KNEŽEVIĆ: Pozvaću Srbiju i Vučića da pomognu Zeti
27. 12. 2025. u 20:00
BRISEL I NATO SE OVOME NISU NADALI Ruska odluka drma Evropu: Brigada marinaca posataje divizija na vratima EU (VIDEO)
VOJNO-politička situacija između Rusije i evropskih država ulazi u fazu opasne eskalacije. Moskva je iznenada donela odluku da postojeću 336. gardijsku brigadu mornaričke pešadije, stacioniranu u Kalinjingradskoj oblasti, reorganizuje i podigne na nivo divizije.
30. 12. 2025. u 20:45
RUSI ĆE NAPASTI EU MNOGO RANIJE: Veliko upozorenje iz Ukrajine, poznata godina i glavna meta
RUSIJA je pomerila svoje planove za direktnu agresiju sa 2030. na 2027. godinu, a Evropa je sve glasnija o riziku od direktnog sukoba, u kojem bi se baltičke države mogle naći pod okupacijom.
20. 12. 2025. u 09:41
JK ŠOKIRALA: Otkrila otkad NIJE spavala sa Duškom, a bili još u braku - posredi su GODINE
PEVAČICA Jelena Karleuša, gostovala je kod svog prijatelja i voditelja Bojana Jovanovskog, poznatijeg kao Boki 13.
31. 12. 2025. u 13:35
Komentari (0)