MEĐU KORICAMA 5000 IMENA HERCEGOVAČKIH DOBROVOLJACA: Promocija knjige u Arhivu Grada Novog Sada, u ponedeljak, 22. septembra

Ljiljana Preradović

19. 09. 2025. u 12:33

KNjIGA "Hercegobvci, srpski ratni dobrovoljci u ratovima Crne Gore i Srbije 1912-1918", biće promovisana u Arhivu Grada Novog Sada, u ponedeljak, 22. septembra u 19 časova. U kjnjizi se nalatzi skoro 5000 imena hercegovačkih dobrovoljaca.

U pozdravnoj reči, prisutnima će se obratiti  msr Srđan Graovac, direktor Istorijskog Arhiva Grada Novog Sada, Božidar Milović, predsednik Udruženja Srba Hercegovaca u Novom Sadu i Dragan Vidojković, Udruženje  "Obilić 1912-1918" – Novi Sad.

O knjizi  će govoriti  msr Nikola Filipović, predsednik Udruženja ratnih dobrovoljaca 1912-1918  njihovih potomaka i poštovalaca, sa sedištem u Beogradu i dr Milan Micić, istoričar, generalni sekretar Matice srpske i predsednik Saveza Udruženja potomaka i poštovalaca srpskih ratnih dobrovoljaca 1912-1918. U umetničkom delu programa  nastupiće narodni guslar Petar Mišović.

Organizatori su  Udruženje ratnih dobrovoljaca 1912-1918 njihovih potomaka i poštovalaca „Obilić 1912-1918“ – Novi Sad, Udruženje ratnih dobrovoljaca 1912-1918 njihovih potomaka i poštovalaca sa sedištem u Beogradu, Udruženja Srba Hercegovaca u Novom Sadu i  Istorijski arhiv Grada Novog Sada. Ulaz je slobodan.

