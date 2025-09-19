MEĐU KORICAMA 5000 IMENA HERCEGOVAČKIH DOBROVOLJACA: Promocija knjige u Arhivu Grada Novog Sada, u ponedeljak, 22. septembra
KNjIGA "Hercegobvci, srpski ratni dobrovoljci u ratovima Crne Gore i Srbije 1912-1918", biće promovisana u Arhivu Grada Novog Sada, u ponedeljak, 22. septembra u 19 časova. U kjnjizi se nalatzi skoro 5000 imena hercegovačkih dobrovoljaca.
U pozdravnoj reči, prisutnima će se obratiti msr Srđan Graovac, direktor Istorijskog Arhiva Grada Novog Sada, Božidar Milović, predsednik Udruženja Srba Hercegovaca u Novom Sadu i Dragan Vidojković, Udruženje "Obilić 1912-1918" – Novi Sad.
O knjizi će govoriti msr Nikola Filipović, predsednik Udruženja ratnih dobrovoljaca 1912-1918 njihovih potomaka i poštovalaca, sa sedištem u Beogradu i dr Milan Micić, istoričar, generalni sekretar Matice srpske i predsednik Saveza Udruženja potomaka i poštovalaca srpskih ratnih dobrovoljaca 1912-1918. U umetničkom delu programa nastupiće narodni guslar Petar Mišović.
Organizatori su Udruženje ratnih dobrovoljaca 1912-1918 njihovih potomaka i poštovalaca „Obilić 1912-1918“ – Novi Sad, Udruženje ratnih dobrovoljaca 1912-1918 njihovih potomaka i poštovalaca sa sedištem u Beogradu, Udruženja Srba Hercegovaca u Novom Sadu i Istorijski arhiv Grada Novog Sada. Ulaz je slobodan.
