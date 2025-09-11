Srbija

BLAŽI POTRESI: Dva zemljotresa pogodila područje varošice Ušće

Goran Ćirović

11. 09. 2025. u 10:45

Dva blaža zemljotresa pogodila su tokom noći i jutra područje varošice Ušiće u Ibarskoj klisuri, pedesetak kilometara od Kraljeva, ali nisu izazvali nikakvu štetu.

БЛАЖИ ПОТРЕСИ: Два земљотреса погодила подручје варошице Ушће

G.Šljivić

Prema podacima Republičkog seizmološkog zavoda, prvi potres, jačine 1,6 rihtera dogodio se u 03.41, a potom i drugi, u 09.21, jačine 1,5 stepeni po Rihterovoj skali.

Potresi ovog intenziteta ne mogu izazvati oštećenja na objektima u epicentralnoj oblasti, pa tako ni ovo podrhtavanje tla nije izazvalo štetu na objektima ili ugrozilo bezbednost građana.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

OPREMANJE ŠKOLA: Destovčani dobili novac iz opurtniteta
Srbija

0 0

OPREMANJE ŠKOLA: Destovčani dobili novac iz opurtniteta

Tri škole sa teritorije Opštine Despotovac dobile su novac prikupljen po osnovu odlaganja krivičnog gonjenja, odnosno oportuniteta, koji je rešenjem Vlade Republike Srbije, a na predlog Komisije koju je obrazovalo Ministarstvo pravde, raspodeljen na projekte od javnog interesa.

11. 09. 2025. u 12:46

UTAJOM DO 9 MILIONA: Uhapšena Požežanka (52)
Srbija

0 0

UTAJOM DO 9 MILIONA: Uhapšena Požežanka (52)

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Službe za suzbijanje kriminala Uprave kriminalističke policije i Policijske uprave u Užicu, u saradnji sa Poreskom policijom i Osnovnim javnim tužilaštvom u Požegi, uhapsili su J. S. (52) iz Požege, zbog postojanja osnova sumnje da je učinila krivična dela poreska prevara u vezi sa porezom na dodatu vrednost i poreska utaja.

11. 09. 2025. u 12:37

Politika
Tenis
Fudbal
DIGITALIZACIJA - PARADIGMA MODERNOG POSLOVANJA

DIGITALIZACIJA - PARADIGMA MODERNOG POSLOVANjA