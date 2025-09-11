BLAŽI POTRESI: Dva zemljotresa pogodila područje varošice Ušće

Dva blaža zemljotresa pogodila su tokom noći i jutra područje varošice Ušiće u Ibarskoj klisuri, pedesetak kilometara od Kraljeva, ali nisu izazvali nikakvu štetu.

G.Šljivić

Prema podacima Republičkog seizmološkog zavoda, prvi potres, jačine 1,6 rihtera dogodio se u 03.41, a potom i drugi, u 09.21, jačine 1,5 stepeni po Rihterovoj skali.

Potresi ovog intenziteta ne mogu izazvati oštećenja na objektima u epicentralnoj oblasti, pa tako ni ovo podrhtavanje tla nije izazvalo štetu na objektima ili ugrozilo bezbednost građana.