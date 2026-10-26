Partizan se oglasio zbog Saše Ilića!
FK Partizan se oprostio od Saše Ilića.
FK Partizan se oglasio u ponedeljak ujutru i zvanično potvrdio da Saša Ilić više nije trener crno-belih. Klub iz Humske je izdao saopštenje, a Novosti su prve javile da će Ilića na klupi zameniti Aleksandar Stanojević.
- Fudbalski klub Partizan i dosadašnji šef stručnog štaba Saša Ilić postigli su dogovor o sporazumnom raskidu ugovora, čime je završena saradnja započeta u junu ove godine.
Postoje imena koja su mnogo više od dela klupske istorije. Saša Ilić je jedno od njih. Dete Partizana, legendarni kapiten, rekorder po broju nastupa u crno-belom dresu i jedan od najtrofejnijih fudbalera u istoriji Kluba, Saša Ilić ostavio je neizbrisiv trag koji daleko prevazilazi trenutne rezultate na terenu.
Njegov povratak u Humsku ovog leta, u ulozi šefa stručnog štaba, predstavljao je novo poglavlje u dugoj i posebnoj vezi sa Klubom.
Fudbal donosi promene, rastanke i nove početke, ali postoje veze koje nijedna profesionalna odluka ne može da promeni. Saša Ilić je bio i ostaje jedan od najvećih simbola FK Partizan, čije će ime zauvek imati posebno mesto u istoriji i srcima svih kojima su crno-bele boje bliske.
FK Partizan zahvaljuje Saši Iliću i njegovom stručnom štabu na profesionalnom odnosu.
Hvala na svemu, Sale. Partizan će uvek biti tvoja kuća - pise u saopstenju kluba iz Humske.
Preporučujemo
Evo kako izgleda tabela Superlige Srbije posle 13. kola
26. 10. 2026. u 06:10
Real slomio Barsu na Kamp Nou: Mpabe rešio El Klasiko
25. 10. 2026. u 23:05
"Novosti" saznaju: Aleksandar Stanojević prvi kandidati za trenera Partizana
25. 10. 2026. u 22:09
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
Ostoja Mijailovć otkrio koliko je Džabari Parker koštao Partizan!
Partizan je konačno raskinuo saradnju sa Džabarijem Parkerom, a predsednik kluba Ostoja Mijailović je pričajući za Mocart sport otkrio koliko je Amerikanac koštao crno-bele i koliko je njegovo angažovanje bilo finanijski izazovno za crno-bele.
24. 10. 2026. u 13:28
Katastrofalne vesti za PSŽ: Kviča Kvarackhelia pokidao ligamente!
PSŽ je pobedio u utorak uveče Barselonu u 3. kolu Lige šampiona sa 4:2. Međutim povreda Gruzijca brine sve u francuskom klubu.
21. 10. 2026. u 11:29 >> 11:39
UMRO TVORAC VELIKIH HITOVA: Odlazak Bajinog kuma i muža poznate pevačice
ŽIVOTNA saputnica bila mu je velika podrška.
24. 10. 2026. u 18:07
Komentari (0)