Partizan se oglasio zbog Saše Ilića!

FK Partizan se oprostio od Saše Ilića.

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FK Partizan se oglasio u ponedeljak ujutru i zvanično potvrdio da Saša Ilić više nije trener crno-belih. Klub iz Humske je izdao saopštenje, a Novosti su prve javile da će Ilića na klupi zameniti Aleksandar Stanojević.

- Fudbalski klub Partizan i dosadašnji šef stručnog štaba Saša Ilić postigli su dogovor o sporazumnom raskidu ugovora, čime je završena saradnja započeta u junu ove godine.



Postoje imena koja su mnogo više od dela klupske istorije. Saša Ilić je jedno od njih. Dete Partizana, legendarni kapiten, rekorder po broju nastupa u crno-belom dresu i jedan od najtrofejnijih fudbalera u istoriji Kluba, Saša Ilić ostavio je neizbrisiv trag koji daleko prevazilazi trenutne rezultate na terenu.



Njegov povratak u Humsku ovog leta, u ulozi šefa stručnog štaba, predstavljao je novo poglavlje u dugoj i posebnoj vezi sa Klubom.



Fudbal donosi promene, rastanke i nove početke, ali postoje veze koje nijedna profesionalna odluka ne može da promeni. Saša Ilić je bio i ostaje jedan od najvećih simbola FK Partizan, čije će ime zauvek imati posebno mesto u istoriji i srcima svih kojima su crno-bele boje bliske.



FK Partizan zahvaljuje Saši Iliću i njegovom stručnom štabu na profesionalnom odnosu.



Hvala na svemu, Sale. Partizan će uvek biti tvoja kuća - pise u saopstenju kluba iz Humske.