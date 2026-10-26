Politika

STIGLA REAKCIJA KREMLJA: Prva poruka Rusije posle izbora u Srbiji

В.Н.

26. 10. 2026. u 11:07

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MOSKVA se nada da će nove vlasti Srbije nastojati da uspostave konstruktivne odnose sa Rusijom, izjavio je portparol ruskog predsednika Dmitrij Peskov.

СТИГЛА РЕАКЦИЈА КРЕМЉА: Прва порука Русије после избора у Србији

Foto: Depositphotos/leo_altman

- Saradnja sa Rusijom je u interesu Srbije i korisna za Republiku - rekao je on.

Peskov je naglasio da Moskva namerava da nastavi da čini sve što je u njenoj moći kako bi se podstakao razvoj odnosa dve države.

- Što se nas tiče, nameravamo da nastavimo da činimo sve što je moguće kako bismo podstakli razvoj naših odnosa sa Beogradom – ali, kao što znate, za tango je potrebno dvoje - rekao je Peskov novinarima.

Kako je dodao, Kremlj ceni doprinos bivšeg predsednika Srbije Aleksandra Vučića razvoju odnosa dve zemlje.

- Konstatovali smo rezultate izbora u Srbiji. Veoma cenimo doprinos Vučoća razviju naših bilateralnih odnosa - rekao je Peskov.

Portparol Kremlja je rekao da se Moskva nada da će Vučić i u opoziciji nastaviti da doprinosi bilateralnim odnosima.

(Sputnjik)

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