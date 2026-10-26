STIGLA REAKCIJA KREMLJA: Prva poruka Rusije posle izbora u Srbiji
MOSKVA se nada da će nove vlasti Srbije nastojati da uspostave konstruktivne odnose sa Rusijom, izjavio je portparol ruskog predsednika Dmitrij Peskov.
- Saradnja sa Rusijom je u interesu Srbije i korisna za Republiku - rekao je on.
Peskov je naglasio da Moskva namerava da nastavi da čini sve što je u njenoj moći kako bi se podstakao razvoj odnosa dve države.
- Što se nas tiče, nameravamo da nastavimo da činimo sve što je moguće kako bismo podstakli razvoj naših odnosa sa Beogradom – ali, kao što znate, za tango je potrebno dvoje - rekao je Peskov novinarima.
Kako je dodao, Kremlj ceni doprinos bivšeg predsednika Srbije Aleksandra Vučića razvoju odnosa dve zemlje.
- Konstatovali smo rezultate izbora u Srbiji. Veoma cenimo doprinos Vučoća razviju naših bilateralnih odnosa - rekao je Peskov.
Portparol Kremlja je rekao da se Moskva nada da će Vučić i u opoziciji nastaviti da doprinosi bilateralnim odnosima.
(Sputnjik)
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