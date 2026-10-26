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KLADIONIČARSKI KOKTEL: Tiket sastavljen od različitih sportova

Немања Пејчић

26. 10. 2026. u 11:24

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ZA danas smo vam spremili predloge iz fudbala, rukometa i tenisa.

КЛАДИОНИЧАРСКИ КОКТЕЛ: Тикет састављен од различитих спортова

Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Ponedeljak

17.00 Rize - Trabzon X2&2+ (1.47)

18.00 Metaloplastika - Crvena Zvezda ukupno golova -62.5 (1.85)

19.00 L. Darderi - M. Arnaldi ukupno gemova +21.5 (1.45)

Ukupna kvota: 3.94

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