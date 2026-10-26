KLADIONIČARSKI KOKTEL: Tiket sastavljen od različitih sportova
ZA danas smo vam spremili predloge iz fudbala, rukometa i tenisa.
Ponedeljak
17.00 Rize - Trabzon X2&2+ (1.47)
18.00 Metaloplastika - Crvena Zvezda ukupno golova -62.5 (1.85)
19.00 L. Darderi - M. Arnaldi ukupno gemova +21.5 (1.45)
Ukupna kvota: 3.94
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