VREMENSKA PROGNOZA ZA NAREDNE DANE: Evo šta nam donosi kraj oktobra
DANAS na severu i zapadu zemlje pretežno sunčano, u ostalim krajevima ujutru i pre podne prolazno naoblačenje sa kišom premeštaće se dalje na istok, pa se posle podne i u ovim krajevima očekuje pretežno sunčano.
Vetar slab i umeren, severozapadni. Najniža temperatura od 5 do 9, a najviša od 13 do 17 stepeni.
U Beogradu ujutru oblačno, moguća je kratkotrajna slaba kiša. Od sredine dana sledi prestanak padavina, delimično razvedravanje i miks oblaka i sunca. Jutarnja oko 8 dok će maksimalna dnevna dostići oko 14 do 15 stepeni.
- U ponedeljak nas čeka novo naoblačenje sa malo kiše, ali slično vreme bez bitnijih promena se zadržava do kraja meseca. Na vreme će uticati anticiklon, kiše će biti manje, a početkom novembra se očekuje prodor hladnog vazduha sa severoistoka Evrope pa nas čekaju maksimalne novembarske temperature između 10 i 15 stepeni.
Ukoliko bude visinskog ciklona biće i padavinama, na planinama sa snegom, a u nižim predelima kiša. U danima kada bude više oblaka temperatura će biti do 15 stepeni, a kada bude više sunca do 20. Jutarnje temperature između pet i deset, a biće mesta i u kojima će se kretati između nule i pet stepeni - rekao je Ivan Ristić koji se bavi meteorologijom.
U utorak 27. oktobra ujutru ponegde slab prizemni mraz. Tokom dana pretežno sunčano. Vetar slab promenljiv. Najniža temperatura od 0 do 5, a najviša od 15 do 18 stepeni.
(Kurir)
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