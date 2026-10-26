Društvo

VREMENSKA PROGNOZA ZA NAREDNE DANE: Evo šta nam donosi kraj oktobra

В.Н.

26. 10. 2026. u 11:45

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DANAS na severu i zapadu zemlje pretežno sunčano, u ostalim krajevima ujutru i pre podne prolazno naoblačenje sa kišom premeštaće se dalje na istok, pa se posle podne i u ovim krajevima očekuje pretežno sunčano.

ВРЕМЕНСКА ПРОГНОЗА ЗА НАРЕДНЕ ДАНЕ: Ево шта нам доноси крај октобра

FOTO TANJUG/ VLADIMIR ŠPORČIĆ

Vetar slab i umeren, severozapadni. Najniža temperatura od 5 do 9, a najviša od 13 do 17 stepeni.

U Beogradu ujutru oblačno, moguća je kratkotrajna slaba kiša. Od sredine dana sledi prestanak padavina, delimično razvedravanje i miks oblaka i sunca. Jutarnja oko 8 dok će maksimalna dnevna dostići oko 14 do 15 stepeni.

Foto: privatna arhiva

- U ponedeljak nas čeka novo naoblačenje sa malo kiše, ali slično vreme bez bitnijih promena se zadržava do kraja meseca. Na vreme će uticati anticiklon, kiše će biti manje, a početkom novembra se očekuje prodor hladnog vazduha sa severoistoka Evrope pa nas čekaju maksimalne novembarske temperature između 10 i 15 stepeni.

Ukoliko bude visinskog ciklona biće i padavinama, na planinama sa snegom, a u nižim predelima kiša. U danima kada bude više oblaka temperatura će biti do 15 stepeni, a kada bude više sunca do 20. Jutarnje temperature između pet i deset, a biće mesta i u kojima će se kretati između nule i pet stepeni - rekao je Ivan Ristić koji se bavi meteorologijom.

U utorak 27. oktobra ujutru ponegde slab prizemni mraz. Tokom dana pretežno sunčano. Vetar slab promenljiv. Najniža temperatura od 0 do 5, a najviša od 15 do 18 stepeni.

(Kurir)

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