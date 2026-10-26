"TO JE PITANJE PRAVDE": Zelenski otkrio tri uslova za prekid napada na ruske rafinerije

UKRAJINA je bila spremna da obustavi napade na ruske naftne rafinerije na zahtev tima američkog predsednika Donalda Trampa, ali samo ukoliko bi jedan od tri uslova Kijeva bio ispunjen, izjavio je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski.

Foto: AP Photo/Alex Brandon

Govoreći u emisiji "TSN.Tyzhden" televizije TSN, Zelenski je rekao da ukrajinski napadi na ruske rafinerije ne mogu značajnije da utiču na globalne cene, navodeći da Rusija učestvuje sa svega dva odsto u svetskom izvozu dizela, dok preostalih 98 odsto dolazi od drugih izvoznika.

- Kako se može postići energetsko primirje sa Rusima? Možda će vas mrzeti, ali bi barem trebalo da vas poštuju kao protivnika. Moraju da poštuju Ukrajinu i našu snagu. Vladimir Putin nanosi nam veliku bol, a mi uzvraćamo. To je pitanje pravde - rekao je Zelenski.

Prema njegovim rečima, Ukrajina je američkoj strani predložila tri moguća načina za rešavanje spora.

Tri uslova Kijeva za obustavu napada

Zelenski je objasnio da je prvi predlog podrazumevao obustavu ruskih napada na ukrajinsku energetsku infrastrukturu u zamenu za prestanak ukrajinskih udara na ruska postrojenja za proizvodnju dizela i naftne rafinerije.

- Rekao sam: ako želite da prestanemo da napadamo postrojenja za proizvodnju dizela i rafinerije, onda oni (Rusi) moraju da prestanu da napadaju našu energetsku infrastrukturu. To je pravedno – energetsko primirje - naveo je ukrajinski predsednik.

Kao drugu mogućnost, Zelenski je predložio da Sjedinjene Američke Države omoguće pokrivenost satelitskim internetom Starlink iznad teritorije Rusije, dok bi Ukrajina zauzvrat dostavila lokacije ruskih lansera balističkih raketa.

- Omogućite pokrivenost Starlinkom iznad Rusije, a mi ćemo vam pokazati lokacije njihovih lansera balističkih raketa. Želimo da ih uništimo - rekao je Zelenski.

Treći predlog odnosio se na isporuku raketa za američke protivvazdušne sisteme "Patriot", ukoliko Vašington ne želi da omogući korišćenje Starlinka ukrajinskoj strani.

- Treća mogućnost je sledeća: ako nam nećete omogućiti Starlink, što je u potpunosti vaša odluka, i ako ste rekli da Ilon Mask to ne želi, onda nam dajte nešto što ne zavisi ni od Maska ni od Putina – rakete za sisteme Patriot - izjavio je Zelenski.

On je dodao da Ukrajina nije dobila nijedan od tri oblika podrške koje je predložila.

- Zato je reakcija takva kakva jeste – borimo se za svoje živote - poručio je ukrajinski predsednik.

(Kijev Post)

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