GOTOVO JE - Aleksandar Stanojević je novi trener Partizana!

Temperamentni stručnjak će po četvrti put u karijeri voditi crno-bele, ekskluzivno saznaju "Novosti".

Foto: Dusan Milenkovic/ATAImages

Pao je dogovor u Humskoj - Aleksandar Stanojević (52) se vraća u Partizan! Kao što je naš portal i najavio, srpski trener je od odlaska Saše Ilića (48) bio prvi kandidat za klupu i on je definitivno pristao da ponovo vodi crno-bele.

Nekadašnji prvotimac, a potom u tri navrata šef stručnog štaba "parnog valjka" pružio je ruku generalnom direktoru Danku Lazoviću (43) i pristao na uslove saradnje. Inače, Stanojević je već u Beogradu, na sastanku sa rukovodstvom Partizana, a u toku dana biće utanačeni svi detalji oko ugovora, nakon čega se očekuje i zvanična potvrda, saznaju "Novosti".

Nema sumnje, rođeni Beograđanin je jedan od miljenika "grobara", bez obzira što je njegov poslednji mandat bio neuspešan. Tada je razočarano napustio Topčidersko brdo i Srbiju, pre svega, zbog neispunjenih obećanja prethodne uprave, odnosno tadašnjeg generalnog direktora Miloša Vazure.

Definitivno, njegov najbolji period bio je od 2010. do 2012. godine, kada je crno-bele po drugi put u istoriji uveo u grupnu fazu Lige šampiona, osvojio dve titule i jedan trofej Kupa Srbije. Afirmisao je i veliki broj igrača, što momaka iz Omladinske škole, tako i stranaca koji su dotad bili praktično anonimni.

FOTO: M.M./ATAImages

Nakon perioda provedenog u Kini (Dalijen, Peking, Peking Guan, Peking Rene), ali i kratkih epizoda u Makabiju iz Haife, PAOK-u i Al Kadisiji, usledio je u septembru 2020. prvi povratak u matični klub. S njim je Partizan bio jesenji prvak u sezoni 2021/22, sa pet bodova prednosti u odnosu na Crvenu zvezdu, ali na kraju ni 98 osvojenih bodova nisu bili dovoljni za titulu.

Odlučio je popularni Stanoje da se oproba u Turskoj, preuzeo je Konju, ali je onda leta 2024. odlučio da ponovo prihvati poziv iz Humske. Međutim, loše odrađen prelazni rok, usled neobezbeđenih finansijskih sredstava, doveli su do toga da "parni valjak" ispadne iz svih kvalifikacija u Evropi - Lige šampiona, Lige Evrope i Lige konferencije, nakon čega je bilo jasno da će uslediti nove promene na klupi.

Foto: Dusan Milenkovic/ATAImages

Poslednji angažman Sale Stanojević imao je u Karagumruku, koji je preuzeo 1. januara i radio tamo do nedavno. Iako je taj klub ispao iz Superlige Turske, dobio je novi ugovor, ali saradnja nije dugo potrajala. Čim je postao slobodan, odmah je bilo jasno da je jedna od prvih opcija za crno-bele.

Nema sumnje, težak posao je pred iskusnim strategom, jer rezultati nikad nisu bili gori. Trenutno je Partizan tek na tek desetom mestu na tabeli Superlige, sa čak sedam poraza i tek 11 osvojenih bodova. Nakon neuspeha od Čukaričkog na stadionu JNA (2:0), ostavku je definitivno podneo Ilić, a do kraja prvog dela sezone ima da se odigra još sedam utakmica. Tako će prvi zadatak za Stanojevića biti da koliko-toliko podigne tim iz letargije i izvuče maksimum do odlaska na zimsku pauzu.