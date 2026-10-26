Tip fudbal

POLUVREME-KRAJ: Ovo je današnji predlog redakcije Tipa

Немања Пејчић

26. 10. 2026. u 11:39

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SPREMILI smo vam jedan zanimljiv "prelaz" za večeras.

ПОЛУВРЕМЕ-КРАЈ: Ово је данашњи предлог редакције Типа

CĂ©sar Pasaca / imago sportfotodienst / Profimedia

Vredi pokušati

23.00 Nacional Potosi - Guabira 2-1

Kvota: 20.5

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18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.

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