Virtus napravio čudesan preokret i pobedio Armani
KOŠARKAŠI Virtusa pobedili su Armani u Milanu posle produžetka sa 98:94 (20:22, 17:30, 22:15, 22:14, 17:13).
Evroligaški su odigrali sjajan meč u italijanskom prvenstvu. Na kraju se radovao tim iz Bolonje koji je trijumfovao posle neverovatnog preokreta.
Izabranici Aleksa Mumbrua je uspeo da nadoknadi zaostatak od 19 razlike - 42:61 koliko je bilo krajem trećeg kvartala.
Ova prednost nije bila dovoljna izabranicima Pepea Poete da slave. Ovaj poraz mogao bi njega da košta posla, s obzitom na to da "manekeni" nisu dobro započeli ovu sezonu, posebno je to slučaj u Evroligi.
Armani u prvenstvu Italije ima učinak 3-2, a u najelitnijem košarkaškom klupskom takmičenju je na 1-6. Jedinu pobedu u tom takmičenju ostvarili su upravo protiv Virtusa.
Ekipu iz Bolonje je do trijumfa predvodio Vendel Mur sa 27 poena, pratio ga je Trent Frejžer sa 17. Na drugoj strani najbolji je bio Er Džej Kol sa 19, dok je Džejson Barnel stao na 16. Srpski reprezentativac Marko Gudurić postigao je osam.
Oba tima očekuje duplo kolo u Evroligi. Armani gostuje u Grčkoj, Panatinaikos i Olimpijakosu. Virtus će oba meča igrati kao domaćin, a rivali su mu Žalgiris i Bešiktaš.
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