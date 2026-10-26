Fudbal

HOROR BIVŠEG IGRAČA LIVERPULA I ARSENALA: Pas ga izujedao, dobio više od 50 šavova, ljubimac mu spasao život

М.М.

26. 10. 2026. u 10:39

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

Imao je dosta sreće

ХОРОР БИВШЕГ ИГРАЧА ЛИВЕРПУЛА И АРСЕНАЛА: Пас га изуједао, добио више од 50 шавова, љубимац му спасао живот

Foto: Instagram/jermaine7pennant

Bivši as Premijer lige, Džermejn Penant (43), završio je u bolnici nakon što ga je napao nemački ovčar tokom šetnje u severnom Londonu. Nekadašnji krilni napadač Liverpula i Arsenala zadobio je četiri rane na desnoj nozi, zbog kojih mu je bilo potrebno više od 50 šavova, a od ozbiljnijih posledica spasao ga je njegov pas King.

Penant je šetao svog američkog akitu kada se pojavio nemački ovčar i nasrnuo na njegovog ljubimca. U pokušaju da zaštiti Kinga, nekadašnji engleski fudbaler našao se na udaru životinje, koja ga je oborila na zemlju i zubima mu se zarila u nogu.

- Bilo je zaista zastrašujuće. Drugi pas je nasrnuo na Kinga, pa sam pokušao da ga zaštitim. Sledeće čega sam svestan jeste da je pas napao mene. Bio sam na zemlji, a on mi je najmanje pet sekundi držao nogu u čeljustima. Osetio sam ogroman pritisak. Zamislite samo kolika je snaga ugriza - ispričao je Penant za „San“.

U najdramatičnijem trenutku u odbranu svog vlasnika umešao se King. Dva psa su se sukobila, a američki akita uspeo je da odvrati napadača i ostane uz povređenog Penanta do dolaska pomoći.

- King je skočio da me zaštiti. Psi su se borili, a onda je ostao uz mene dok pomoć nije stigla. Spasao mi je život. Da je King bio manji pas, ne bi bilo nikakve šanse - rekao je bivši fudbaler.

Penantova devojka Mimi Montgomeri organizovala mu je prevoz do bolnice, gde su lekari sanirali četiri rane na desnoj nozi. Nekadašnji fudbaler proveo je noć u bolnici, a upozoren je i da bi zbog jedne veće rane mogao da bude podvrgnut plastičnoj operaciji.

Prema njegovim rečima, oba psa bila su bez povoca u trenutku incidenta. Ipak, Penant je odlučio da napad ne prijavi policiji, ocenivši da je reč o nesrećnom događaju.

- Sve je to jednostavno tako ispalo. Dobro sam, pas je dobro. Sve je u redu - poručio je Penant, koji se nakon izlaska iz bolnice oporavlja kod kuće uz svog ljubimca.

Penant je tokom karijere nastupao za Arsenal, Liverpul, Birmingem, Portsmut, Stouk i Lids, a igrao je i za španski Viljareal. Za Liverpul je nastupao od 2006. do 2009. godine, dok je profesionalnu karijeru završio 2018. godine. Zabeležio je 231 nastup u Premijer ligi, a danas radi kao fudbalski komentator.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Mladi Britanac napravio državu između Srbije i Hrvatske, sad dobio priznanje Ujedinjenih nacija (FOTO/VIDEO)

Mladi Britanac napravio "državu" između Srbije i Hrvatske, sad dobio priznanje Ujedinjenih nacija (FOTO/VIDEO)