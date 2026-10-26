Obišao Beograd i Hram Svetog Save, navijao protiv Zvezde na Marakani, pa onda oduševio Srbe porukom

Poznati teškaš bio je u prestonici Srbije kao navijač Kopenhagena

Foto: Instagram/kemljungquist

Danski profesionalni bokser teške kategorije, Kem Ljungkvist, boravio je u Beogradu, gde je kao navijač Kopenhagena bodrio svoj klub na stadionu „Rajko Mitić“, a dolazak u srpsku prestonicu iskoristio je i da obiđe najveće znamenitosti grada, među kojima je posebno izdvojio Hram Svetog Save.

Ljungkvist je duel protiv Crvene zvezde pratio sa sektora namenjenog gostujućim navijačima, odakle je iz prve ruke osetio atmosferu beogradske „Marakane“. Ipak, njegova poseta Srbiji nije protekla samo u znaku fudbala.

Danski teškaš je nakon meča posetio Hram Svetog Save na Vračaru, a fotografije sa beogradskih ulica i iz srpske svetinje podelio je sa svojim pratiocima na društvenim mrežama uz poruku koja je oduševila domaću javnost:

– Beograd u gostima! Sjajni trenuci, veliki klub, prelep grad! Sada se vraćam poslu – poručio je Ljungkvist na svom Instagram profilu.

Inače, Kem Ljungkvist je poznato ime u evropskom boksu. U dosadašnjoj karijeri zabeležio je 18 pobeda, a jedini poraz u profesionalnom ringu doživeo je u oktobru 2024. godine, kada ga je nokautom u petoj rundi savladao poznati ruski bokser Murat Gasijev.

Danac se nakon toga brzo vratio na pobednički kolosek, a kratku pauzu od napornih treninga iskoristio je za podršku voljenom klubu i posetu Beogradu, iz kojeg, kako je i sam potvrdio, nosi najlepše uspomene.