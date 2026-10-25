Dugo će pričati o ovome: Real Madrid razbio LJeidu i ubacio 24 trojke
NESTVARNA partija Real Madrida.
"Kraljevići" su razbili Ljeidu sa 122:86 (31:21, 23:19, 27:23, 41:23) i nastavili su sa neverovatnim napadačkim učinkom.
Ovo im je četvrta vezana utakmica u kojoj su prebacili 100 poena. Uradili su to u trijumfima protiv Asvela (111:92), Bilbaa (119:84), Makabija (113:99) i Ljeide (122:86).
Posebno treba istaći četvrti period utakmice u kom su izabranici Pedra Martineza ubacili čak 41 poen.
Takođe, neverovatno deluje podatak da su postigli čak 24 trojke iz 45 pokušaja, a sa linije penala su bili nepogrešivi - 20/20.
Najefikasniji kod pobednika bio je Timoti Luvavu-Kabaro sa 31 poenom, pratio ga je Teo Maledon sa 27. Na drugoj strani najbolji je bio Mark Hjuz sa 13, dok su Kur Kuat i Darijus Megi postigli po 11.
Real Madrid u ACB ligi posle ove pobede ima učinak 5-0, Ljeida je na 1-4.
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