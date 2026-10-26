OBRAĐENO 96% UZORKA: Oglasili se IPSOS i Cesid novim brojkama

PREMA projekcijama IPSOS-a i Centra za slobodne izbore i demokratiju (Cesid), na osnovu 96 odsto obrađenog uzorka, na parlamentarnim izborima "Studentska lista" osvojila je 52,9 odsto glasova, a lista "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" 38,8 odsto glasova.

FOTO TANJUG/ MILOŠ MILIVOJEVIĆ/ bg

Kako je objavljeno na zvaničnom nalogu Cesida na društvenoj mreži Iks, lista "Ivica Dačić - Faktor Stabilnosti" osvojila je 2,2 odsto glasova, lista "Autentična desnica - Miloš Jovanović" - 0,9 odsto glasova, a lista "Evropska Srbija - Marinika Tepić - Zdravko Ponoš" 0,3 odsto glasova.

Lista "Bogoljub Karić - Pokret snaga Srbije - BK" osvojila je 0,4 odsto glasova, "Liberalno zelena stranka - Za slobodnu i čistiju Srbiju" 0,1 odsto, lista "Vladimir Gajić - Alternativa za Srbiju" 0,1 odsto, dok je prema projekcijama lista "Biram pravdu biram budućnost" osvojila 0 odsto glasova.

Kada je reč o manjinskim listama, lista "Savez vojvođanskih Mađara - dr Balint Pastor" osvojila je 0,8 odsto,"Rasim Ljajić - Ljudski (SDP - CDP)" 0,5 odsto glasova, a "SDA Sandžaka - Čuvari Sandžaka" 0,3 odsto glasova prema projekcijama Cesida, kao i lista "Usame Zukorlić (SPP) Pokret za uedinjenje" sa, takođe, 0,3 odsto glasova.

"Albanska koalicija" osvojila je 0,7 odsto glasova, "Ruska stranka - Srbija u Briksu - Slobodan Nikolić" 0,2 odsto, a "Stranka ruskog srpskog jedinsta - Rusi i Srbi braća zauvek" 0,1 odsto, kao i lista "Majka Srbija - Gruda".

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