Svet

BREGZIT POD ZNAKOM PITANJA: Britanski premijer želi ponovo u EU

P. Đurđević

26. 10. 2026. u 11:36

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BRITANSKI premijer Endi Bernam izjavio je danas da bi voleo da se Velika Britanija ponovo pridruži EU, ali da je na građanima da donesu odluku o tome.

БРЕГЗИТ ПОД ЗНАКОМ ПИТАЊА: Британски премијер жели поново у ЕУ

foto: Vuk Valcic / Alamy / Profimedia

Bernam je rekao za ITV da bi rasprava o reviziji Bregzita mogla da "ujedini ljude", insistirajući na tome da bi odluka o ponovnom pristupanju bila izbor građana, a ne njegov lični izbor, preneo je Gardijan.

On je, međutim, odgovorio odrično na pitanje da li sebe vidi kao osobu kojoj je suđeno da postane premijer koji će vratiti Britaniju u EU.

- Svoj posao vidim u tome da pragmatično pristupim celoj situaciji. Mogu li da učinim da stvari funkcionišu bolje? Mogu li da doprinesem rastu britanske privrede? - naveo je Bernam.

Ponovio je da bi trebalo preispitati odnose Britanije sa EU jer, kako je naveo, postojeći aranžman nakon Bregzita ne funkcioniše.

Bernam je prethodno izjavio za "Sandej tajms" da postoji mogućnost da Britanija ponovo usvoji pravila Evropske unije o slobodi kretanja.

Foto: Jon Super (STR)

On je rekao da se karakter imigracije u Britaniju promenio nakon Bregzita, pri čemu se sve više stranih državljana doseljava sa namerom da trajno ostane u zemlji, umesto da se vrati u svoje matične države.

- Mislim da je o ovom pitanju neophodno voditi veoma raspravu u velikoj meri zasnovanu na činjenicama - naveo je Bernam.

List piše da je Bernam na taj način jasno stavio do znanja da ostanak Britanije izvan sistema slobode kretanja ne bi predstavljao crvenu liniju u pregovorima.

Nakon izlaska Velike Britanije iz EU, 31. januara 2020. godine, i završetka prelaznog perioda 31. decembra 2020, prestalo je da važi opšte pravo građana EU da se slobodno doseljavaju i rade u Velikoj Britaniji, kao i britanskih državljana da se pod istim uslovima nastanjuju i rade u državama članicama EU.

Izborni manifest Laburističke partije iz 2024. godine isključivao je povratak slobode kretanja, pristupanje jedinstvenom tržištu i carinskoj uniji, a Bernam želi da predstavi različite opcije za buduće odnose sa EU na samitu u Briselu 20. novembra, preneo je Rojters.

(Tanjug)

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