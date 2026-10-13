Zverev posle drame bolji od Bublika: Evo zašto će Novak Đoković navijati za njega u četvrtfinalu
Nemački teniser Aleksandar Zverev savladao Aleksandra Bublika (7:6, 4:6, 7:6) i plasirao se u četvrtfinale turnira u Šangaju.7:6(8): 4:6, 7:6(1)
Meč je trajao dva sata i 38 minuta.
Zverev je u sva tri seta bio u problemima, ali je na kraju izašao kao zasluženi pobednik u susretu dva imenjaka i smanjio negativan skor, sada je 3:2 za tenisera iz Kazahstana.
U prvom setu je spasao tri set lopte pošto je Bublik imao 6:3 u tajbrejku, drugi je izgubio, a u trećem je već na startu izgubio servis.
Međutim, uspeo je odmah da ga vrati a nakon što su oba igrača do rkaja seta osvajale svoje servise usledio je novi tajbrejk. U njemu je kontroverzni Bublik pokazao sav raskoš svog talenta da se naprasno isključi iz meča. Osvojio je prvi poen, a onda prepustio Zverevu narednih sedam.
Budući prvi reket sveta će u borbi za polufinale igrati protiv Aleksa De Minaura a taj meč ima začaja i za pplasman na Završni turnir pošto je Australijanac pobedom u osmini finala pretekao Novaka Đokovića na devetom mestu u ATP trci (pošto je Janik Siner završio sezonu i devetoplasirani ide u Torino).
Masters u Šangaju se igra za nagradni fond od 9.415.725 dolara.
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