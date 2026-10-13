Penjaroja otkrio uzroke poraza: Trener Partizana o ovome nije hteo da priča!
Crno-beli doživeli drugi uzastopni poraz u Evroligi.
Posle neuspeha u Madridu, košarkaši Partizana izgubili su i od Panatinaikosa 55:72 u dupke punoj Beogradskoj areni.
Trener crno-belih priznaje da se radovao kvalitetniji tim, ali i pohvalio "grobare" koji su napravili sjajan ambijent.
- Prvo čestitam Panatianikosu. Atmosfera je bila neverovatna. Smatram da je veoma teško pobediti protiv ovakvog tima ako ne igrate dobro na obe strane. Zadovoljniji sam poslom u odbrani, osim ona loša tri minuta u trećoj četvrtini. U dva-tri minuta smo primali 11 poena, a u ostatku 17. Međutim, teško je da se nadmećete sa timom kao što je Panatianikos ako ne šutirate dobro za dva i tri. - rekao je Penjaroja.
Partizan je poklekao u trećoj četvrtini, koju je gost otvorio serijom 11:0!
- Verovatno je uticalo sve to, pogotovo tri loša minuta u četvrtini. Promašili smo neke zicere i šuteve za tri i iz otvorenih pozicija. Zatim, smo nastavili da promašujemo i utakmica je jednostavno bila gotova. Jesam, ali smo želeli da pobedimo i to je očito. Iza nas su dve teške utakmice, sada protiv tima sa najboljom formom. Sledi Fenerbahče koji je konkurent za fajnal-for, ali dobro. Tri pobede i dva poraza, nije loše, ali može bolje.
Nije želeo da se bavi učinkom arbitara
- Ne, nemam bilo kakav odgovor za suđenje. Jasno je da smo u poslednje dve utakmice imale 15 posto šuta za tri poena. U današnjoj košarci jako je teško pobediti. Moramo da nađemo način kako da nastavimo.
Otkrio je potom o čemu je pričao sa njegovim prethodnikom na klupi Partizana, Željkom Obradovićem.
- Razgovor je bio normalan, on je poželeo sve najbolje Partizanu. Imam veliko poštovanje za Željka, on je legenda i jedan od najvažnijih trenera. U ovom momentu je trener jednog od najvažnijih timova o Evroligi.
Okrenuo se potom narednim planovima i mečevima:
- Ova Evroliga je posle pobede ili poraza, pogotovo kada je duplo kolo, nešto što može da se samo prespava i odmah se ide dalje. Sledi Fenerbahče koji ima odličnog trenera i veliki roster. Međutim, moramo da se nadmećemo. Mislim da smo danas odigrali solidnu odbranu protiv odličnog tima. Kada je reč o derbiju, to je još predaleko. Imao Fenerbahče, Bosnu i mnogo prostora za vežbu. Sada sledi odmor, pa priprema za Fenerbahče, pa utakmica, pa priprema za Bosnu, pa utakmica i tek onda derbi.
Karlik Džons nije bio na nivou prethodnih partija...
- Jasno je da je on naš najvažniji igrač u uvodnim rundama Evrolige. Panatianikos je odlučio da ga iskontroliše. Branku Badio i ostali su odigrali odličnu odbranu na njemu. Moraćemo da se adaptiramo, naučimo i igramo bolje narednu utakmicu - zaključio je Đoan Penjaroja, trener crno-belih.
Partizan već za dva dana gostuje u Istanbulu gde igra drugi meč duplog kola, u okviru 6. runde, a protivnik je Fenerbahče.
EVROLIGA - 5. kolo
Utorak
Fenerbahče - Žalgiris 99:80
/Šilds 17 - Edvards 20/
Asvel - Crvena zvezda 82:84
/Gač 19 - Moneke 18/
Barselona - Makabi Tel Aviv 90:87
Partizan - Panatinaikos 55:72
/K. Hejs 10 - N. Hejs Dejvis 14/
Baskonija - Dubai 79:94
/Sedekerkis 13 - Petrušev 17/
Olimpija Milano - Real Madrid 89:98
/Bolmaro 21 - Maledon 16/
Valensija - Olimpijakos pp 97:102 (90:90)
/Mirotić 19 - Montero 26/
Sreda
Hapoel Tel Aviv - Bešiktaš 18.00
Efes - Bajern Minhen 19.30
Pariz - Virtus Bolonja 20.45
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