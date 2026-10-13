Košarka

Penjaroja otkrio uzroke poraza: Trener Partizana o ovome nije hteo da priča!

С.С.

13. 10. 2026. u 23:49

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Crno-beli doživeli drugi uzastopni poraz u Evroligi.

Пењароја открио узроке пораза: Тренер Партизана о овоме није хтео да прича!

Foto: Dusan Milenkovic/ATAImages/

Posle neuspeha u Madridu, košarkaši Partizana izgubili su i od Panatinaikosa 55:72 u dupke punoj Beogradskoj areni.

Trener crno-belih priznaje da se radovao kvalitetniji tim, ali i pohvalio "grobare" koji su napravili sjajan ambijent.

- Prvo čestitam Panatianikosu. Atmosfera je bila neverovatna. Smatram da je veoma teško pobediti protiv ovakvog tima ako ne igrate dobro na obe strane. Zadovoljniji sam poslom u odbrani, osim ona loša tri minuta u trećoj četvrtini. U dva-tri minuta smo primali 11 poena, a u ostatku 17. Međutim, teško je da se nadmećete sa timom kao što je Panatianikos ako ne šutirate dobro za dva i tri. - rekao je Penjaroja.

Partizan je poklekao u trećoj četvrtini, koju je gost otvorio serijom 11:0!

- Verovatno je uticalo sve to, pogotovo tri loša minuta u četvrtini. Promašili smo neke zicere i šuteve za tri i iz otvorenih pozicija. Zatim, smo nastavili da promašujemo i utakmica je jednostavno bila gotova. Jesam, ali smo želeli da pobedimo i to je očito. Iza nas su dve teške utakmice, sada protiv tima sa najboljom formom. Sledi Fenerbahče koji je konkurent za fajnal-for, ali dobro. Tri pobede i dva poraza, nije loše, ali može bolje.

Nije želeo da se bavi učinkom arbitara

- Ne, nemam bilo kakav odgovor za suđenje. Jasno je da smo u poslednje dve utakmice imale 15 posto šuta za tri poena. U današnjoj košarci jako je teško pobediti. Moramo da nađemo način kako da nastavimo.

Otkrio je potom o čemu je pričao sa njegovim prethodnikom na klupi Partizana, Željkom Obradovićem.

- Razgovor je bio normalan, on je poželeo sve najbolje Partizanu. Imam veliko poštovanje za Željka, on je legenda i jedan od najvažnijih trenera. U ovom momentu je trener jednog od najvažnijih timova o Evroligi.

Foto: FOTO: N. Skenderija

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Okrenuo se potom narednim planovima i mečevima:

- Ova Evroliga je posle pobede ili poraza, pogotovo kada je duplo kolo, nešto što može da se samo prespava i odmah se ide dalje. Sledi Fenerbahče koji ima odličnog trenera i veliki roster. Međutim, moramo da se nadmećemo. Mislim da smo danas odigrali solidnu odbranu protiv odličnog tima. Kada je reč o derbiju, to je još predaleko. Imao Fenerbahče, Bosnu i mnogo prostora za vežbu. Sada sledi odmor, pa priprema za Fenerbahče, pa utakmica, pa priprema za Bosnu, pa utakmica i tek onda derbi.

Karlik Džons nije bio na nivou prethodnih partija...

- Jasno je da je on naš najvažniji igrač u uvodnim rundama Evrolige. Panatianikos je odlučio da ga iskontroliše. Branku Badio i ostali su odigrali odličnu odbranu na njemu. Moraćemo da se adaptiramo, naučimo i igramo bolje narednu utakmicu - zaključio je Đoan Penjaroja, trener crno-belih.

Partizan već za dva dana gostuje u Istanbulu gde igra drugi meč duplog kola, u okviru 6. runde, a protivnik je Fenerbahče.

EVROLIGA - 5. kolo

Utorak

Fenerbahče - Žalgiris 99:80
/Šilds 17 - Edvards 20/

Asvel - Crvena zvezda 82:84
/Gač 19 - Moneke 18/

Barselona - Makabi Tel Aviv 90:87

/Panter 19 - Madar 22/

Partizan - Panatinaikos 55:72
/K. Hejs 10 - N. Hejs Dejvis 14/ 

Baskonija - Dubai 79:94
/Sedekerkis 13 - Petrušev 17/

Olimpija Milano - Real Madrid 89:98
/Bolmaro 21 - Maledon 16/

Valensija - Olimpijakos pp 97:102 (90:90)
/Mirotić 19 - Montero 26/

Sreda

Hapoel Tel Aviv - Bešiktaš 18.00

Efes - Bajern Minhen 19.30

Pariz - Virtus Bolonja 20.45

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