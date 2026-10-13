Šok priznanje! Srpski fudbaler otkrio kako mu je u svlačionici repetriran pištolj u glavu: Jedan od njih prilazi...

Taj događaj je i te kako uznemirio javnost

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Nekadašnji fudbaler Novog Pazara, Žarko Udovičić, prisetio se u podkastu "2x45" jednog od najmračnijih trenutaka u novijoj istoriji srpskog fudbala. Pre deset godina, nakon promašenog jedanaesterca protiv ekipe Rada, u svlačionici pazarskog kluba suočio se sa navijačima od kojih mu je jedan prislonio repetiran pištolj na glavu.

Iako je taj događaj šokirao sportsku javnost, Udovičić danas, sa vremenske distance, ističe da mu je taj incident paradoksalno spasao i usmerio inostranu karijeru.

– Ja sve gledam sa pozitivnije strane i mnogo puta sam rekao: u šali kažem, hvala Alahu što se desila ta situacija u Pazaru. Da nije bilo nje, možda nikada ne bih napravio transfer u Poljsku, možda bih i dalje igrao u Srbiji. Bilo je ranije šamara, bilo je šampona, razbijenih stakala, ali pištolj... Pištolj se nikada pre toga nije potezao – započeo je Udovičić.

Sve je počelo na utakmici na Banjici u prolećnom delu sezone, gde je Udovičić preuzeo odgovornost da izvede penal, nakon čega je pokušao da savlada golmana Rada čuvenom „panjenkom“.

– Uopšte nisam bio određen za izvođenje penala, ali tadašnji trener, pokojni Miša Kosanović, rekao je da će, ako Rusmir ne bude u igri, odrediti onoga za koga proceni da je psihički najspremniji i ko je odigrao dobru utakmicu. Zaista sam igrao dobro i upravo posle mog centaršuta dosuđen je penal. Okrenuo sam se ka šefu Kosanoviću, a on mi je pokazao da sam ja taj. Na golu Rada bio je mladi Boris Radunović. Razmišljao sam da će se sigurno baciti u stranu i da samo treba da šutnem tu čuvenu „panjenku“. On jeste otišao u stranu, ali je moja lopta preletela preko gola – seća se bivši internacionalac.

Nakon dva slobodna dana koja je proveo u Beogradu, Udovičić je otišao na trening u Novi Pazar sa predosećajem da atmosferu prati velika tenzija zbog dugogodišnjeg rivaliteta dva kluba. Međutim, ono što je usledilo u svlačionici prevazišlo je sva očekivanja.

– Predosetio sam da će se nešto desiti, ali nisam očekivao tako ekstremnu situaciju. Došao sam u klub, nas pet-šest igrača je bilo u svlačionici kada je ušla grupa od četiri-pet navijača, klinaca u tom trenutku. Jedan mi je prišao i pitao me da li sam namerno promašio penal i da li sam u dogovoru sa nekim iz uprave. Odgovorio sam mu da ne bih sedeo tu da sam bilo šta namestio ili uradio namerno. U tom trenutku ta grupa kreće ka meni, jedan od njih vadi pištolj, repetira ga i ponavlja pitanje zašto sam to uradio. Nastao je potpuni muk. Prvi put sam se u životu susreo sa takvom situacijom, to sam do tada gledao samo na televiziji. Sve je trajalo nekih desetak sekundi, nakon čega su oni izašli iz svlačionice. Otišao sam pravo pod tuš da se umijem, bio sam beo kao krpa – detaljno opisuje fudbaler.

Reakcija kluba bila je takva da je igrač odmah prelomio da više neće obući dres Novog Pazara.

– Nisu pokušali da me zadrže, pokušali su možda samo malo da zataškaju sve jer se incident dogodio u prostorijama kluba. Bio sam potpuno odlučan. Odmah sam im rekao da mi spreme papire i raskid, jer tu više nisam imao šta da tražim. Nisam stigao ni do Kraljeva, a informacija je već eksplodirala na svim portalima i televizijama.

Ipak, institucionalna zaštita je izostala, pa je Udovičić morao da pauzira nekoliko meseci.

– Savez me u toj situaciji nije podržao. Bila je to prva utakmica prolećnog dela i zbog propisa nisam imao pravo da promenim klub i registrujem se za drugi tim u Srbiji. Savez nije stao uz mene. Napravio sam pauzu, trenirao sa Slobodom u Užicu i tog leta otišao u inostranstvo. Ta situacija mi je na kraju otvorila vrata transfera – navodi Udovičić.

Čitavu dramu pratila je i policijska zaštita u Užicu, gde je došlo do gotovo komične situacije sa policijskom patrolom.

– Dva-tri dana nakon toga nisam mogao da živim od poziva, a policija je dežurala ispred mog stana u Užicu. Nisam najbolje razumeo zašto me čuvaju u Užicu kad se sve desilo u Pazaru, nisam verovao da će me neko pratiti. U jednom momentu, kada više nisam mogao da izdržim taj pritisak, izašao sam na sporedni izlaz iz zgrade. Vratio sam se u neko doba noći, a policija i dalje stoji. Prišao sam im i pitao: „Momci, koga čuvate?“ Jedan mi je odgovorio: „Čuvamo jednog fudbalera, imao je problem sa nekim pištoljem, tu smo već dva dana zbog njega.“ Samo sam im rekao: „Okej“ – zaključio je Udovičić.