Fudbal

Srpski fudbaler pre nekoliko dana igrao Super ligu, sada ulazi u rijaliti program "Elita"

M.M.

13. 10. 2026. u 14:44

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Neverovatan zaokret

Српски фудбалер пре неколико дана играо Супер лигу, сада улази у ријалити програм Елита

Photo: Bane T. Stojanovic/ATAImages

Doskorašnji srpski fudbaler Žarko Udovičić odlučio je da napravi neočekivan zaokret u svojoj karijeri, pošto će u petak postati učesnik rijaliti programa „Elita“.

Udovičić je pre samo nekoliko dana odlučio da ode u penziju, da bi u pdokastu "2x45" otkrio da je prihvatio ponudu za ulazak u rijaliti, priznajući da mu je sve to novo iskustvo i da želi da se oproba u drugačijem okruženju

- U petak ulazim u „Elitu“. Kreće neka nova priča, prihvatio sam tu ponudu i idem da probam. Nov sam u svemu tome. Mislim da nema igrača koji je pre mesec i po dana igrao utakmicu protiv Zemuna sa kapitenskom trakom na ruci, a sada ulazi u rijaliti. Eto, to sam ja. Idem da probam – rekao je Udovičić.

Njegova odluka predstavlja nesvakidašnji potez, posebno imajući u vidu da je donedavno bio na fudbalskom terenu, gde je nastupao sa kapitenskom trakom, a sada će se naći pred potpuno drugačijim izazovima.

Podsetimo, Udovičićev poslednji klub je bila Mladost iz Lučana, dok je tokom karijere nastupao još za Slobodu iz Užica, Napredak iz Kruešvca, Novi Pazar, Zaglebje Sosnovijec, Lehiju Gdanjsk i Rakov.

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