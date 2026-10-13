"Lažirao sam devojku i trudnoću kako ne bih dobio otkaz zbog kafane": Hit priča srpskog fudbalera

Morao je da se snalazi...

Foto: Instagram/udoviciczarko22

Doskorašnji kapiten lučanske Mladosti Žarko Udovičić otkrio je neverovatnu anegdotu iz perioda kada je nastupao za poljsku Lehiju iz Gdanjska. Jedan kratak boravak u domovini i noćni provod mogli su skupo da ga koštaju ugovora, a način na koji je pokušao da se opravda pred upravom kluba i trenerom Petrom Stokovjecom graniči se sa filmskim scenarijem.

Udovičić je u podkastu "2X45" priznao da je njegov dolazak u Srbiju na svega dva dana izazvao pravi zemljotres u klubu, nakon što je u javnost isplivao snimak iz kafane.

– Bio sam član Lehije iz Gdanjska i taj jedan dolazak na 48 sati u Srbiju zamalo mi je upropastio ugovor. Ne krijem ništa, ni na društvenim mrežama ni inače. Izašao je snimak kako pevam, neko od navijača Lehije je to objavio. Sreća je samo što u tom trenutku nisam imao čašu u ruci, jer trener Stokovjec sigurno ne bi mogao da pređe preko toga – prisetio se Udovičić.

Klub je odmah zahtevao reakciju, a srpski internacionalac je tokom leta nazad za Poljsku morao ekspresno da smisli alibi kako bi spasao karijeru.

– Iz kluba su mi odmah poručili da moram da napišem saopštenje i dam zvaničnu izjavu. Tokom povratka u Poljsku razmišljao sam šta da kažem i – slagao sam. Morao sam u tom trenutku da kažem da mi je devojka trudna, da su to momenti kada svaki čovek treba da se opusti, kao i da su pored mene bili porodica i prijatelji. Međutim, kod trenera taj izgovor nije prošao. Dugo sam posle toga bio sklonjen iz tima, ali sam se ipak vratio pred finale Kupa Poljske – iskren je fudbaler.

Na kraju, Udovičić je kroz osmeh priznao da je čitava priča o prinovi bila potpuna izmišljotina u koju, srećom, većina nije previše zadirala.

– Nije bilo ni devojke, niti je bilo trudnoće! Svi saigrači su, naravno, znali o čemu se zapravo radi. Ipak, zanimljivo je da me je posle nekoliko meseci samo jedna osoba iz kluba pitala: 'Žarko, kakva je situacija, kad je termin i šta bi sa tim?'. Niko drugi to više nije spominjao – zaključio je Udovičić.