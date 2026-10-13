Kako je nastalo čuveno "pragnje": Imali smo niz pobeda kod Lalatovića...
Ozbiljne opklade su "padale" u Lučanima
Donedavni kapiten lučanske Mladosti Zdravko Udovičić, gostujući u podkastu "2x45", otkrio je zanimljive anegdote iz tabora pomenutog kluba i objasnio poreklo čuvenog termina „pragnje“, koji je postao zaštitni znak slavlja ovog superligaša.
Prema rečima Udovičića, ta reč je spoj dva tradicionalna srpska specijaliteta koja se obavezno nađu na trpezi nakon dobrih rezultata.
– Zna se kako je u Lučanima – pobedite utakmicu i seda se na bazen ili u restoran. Tu su druženje, večera, prase i jagnje, pa su ljudi napravili sinonim za to okupljanje: „pragnje“! Imali smo svojevremeno niz od šest ili sedam pobeda kod Nenada Lalatovića, pa možete da zamislite kako je bilo svakog utorka posle meča – započeo je Udovičić, uz napomenu da se utakmice odnose na sam trening Mladosti i igri dva tima.
On je potom pojasnio i internu opkladu sa prvim čovekom kluba, Nenadom Neškom Milovanovićem, tokom treninga utorkom, kada se igralo „na dva gola“.
– Pravilo je bilo jasno: ako pobedimo, Neško sve finansira, a ako izgubimo – onda plaćamo mi. Vezali smo tada ozbiljan niz pobeda, tako da u tom periodu uopšte nismo imali troškova – uz osmeh je dodao fudbaler.
Poznato je da prvi čovek Mladosti drži sve konce u svojim rukama, a Udovičić je potvrdio da je rukovodstvo kluba u svakom trenutku imalo uvid u to do kada fudbaleri ostaju u noćnom provodu.
– Nije to teško saznati u Lučanima. Bilo je veliko veselje posle utakmice u kojoj smo izborili opstanak. Neško je kasnije izjavio kako je pratio igrače do pola četiri ili četiri ujutru, a da je „Udovičić otišao u 6.10“. Znao je u minut tačnu satnicu kada sam napustio restoran – zaključio je Udovičić.
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