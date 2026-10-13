DOBRA PESMA I ISKRENA REČ NE IZLAZE IZ MODE: Milanče Radosavljević u decembru zapevaće u Banjaluci (FOTO)
LEGENDA narodne muzike Milanče Radosavljević održaće 28. decembra koncert u dvorani "Borik" u Banjaluci, u okviru turneje "Od Valjeva do Loznice".
Posle četiri koncerta na beogradskom „Tašmajdanu“, kao i nastupa u Valjevu i Novom Sadu, pevač nastavlja druženje sa publikom koja decenijama čuva njegove pesme.
- Dobra pesma i iskrena reč ne izlaze iz mode. Najveća mi je nagrada kada vidim da ljudi i danas pevaju moje pesme, da su one deo njihovih života i uspomena. Radujem se susretu sa publikom u Banjaluci, jer su takvi trenuci ono zbog čega se muzika i stvara – poručio je Radosavljević za „Večernje novosti“.
Pesme „Dao bih ovo malo života“, „Anđelija“ i „Magla pala“ odavno su nadživele trendove i postale deo porodičnih slavlja, kafanskih večeri i ličnih uspomena. Koncert u „Boriku“ biće prilika da ih zajedno zapevaju generacije koje su uz njih odrastale, ali i oni koji su ih tek otkrili.
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