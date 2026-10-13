Fudbal

Istorijski trenutak na Marakani (FOTO)

M.M.

13. 10. 2026. u 14:15

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Fotka sve govori...

Историјски тренутак на Маракани (FOTO)

Marko Metlas / imago sportfotodienst / Profimedia

Fudbalski klub Crvena zvezda oglasio se na društvenim mrežama i objavio da se lopta Lige konferencije nalazi na stadionu „Rajko Mitić“, što je poseban trenutak za crveno-bele, koji će se prvi put u istoriji takmičiti u ovom evropskom takmičenju.

Posle konstantnih nastupa u grupnim fazama Lige šampiona i Lige Evrope, crveno-beli će se prvi put oprobati i u Ligi konferencije.

- Lopta Lige konferencije je na Marakani - poruka je crveno-belih, uz napomenu da svoj prvi meč u LK igraju u četvrtak u Švajcarskoj.

Rival je Lugano, a ekspedicija srpskog šampiona će put Švajcarske krenuti u sredu.

Potom sledi duel sa Kopenhagenom kod kuće, dok su rivali još Trabzon, Iberija, Gent i Inter Eskalades.

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