Istorijski trenutak na Marakani (FOTO)

Fotka sve govori...

Marko Metlas / imago sportfotodienst / Profimedia

Fudbalski klub Crvena zvezda oglasio se na društvenim mrežama i objavio da se lopta Lige konferencije nalazi na stadionu „Rajko Mitić“, što je poseban trenutak za crveno-bele, koji će se prvi put u istoriji takmičiti u ovom evropskom takmičenju.

Posle konstantnih nastupa u grupnim fazama Lige šampiona i Lige Evrope, crveno-beli će se prvi put oprobati i u Ligi konferencije.

- Lopta Lige konferencije je na Marakani - poruka je crveno-belih, uz napomenu da svoj prvi meč u LK igraju u četvrtak u Švajcarskoj.

Rival je Lugano, a ekspedicija srpskog šampiona će put Švajcarske krenuti u sredu.

Potom sledi duel sa Kopenhagenom kod kuće, dok su rivali još Trabzon, Iberija, Gent i Inter Eskalades.