Radnički promovisao novog trenera: Drinčić nakon godinu i po dana ponovo na Čairu

Stručni štab Nikole Drinčića činiće treneri Dejan Babić, Vladimir Đorđević, Ivan Tomić, Đorđe Vlajković i Filip Anđelković.

FOTO: A.Ilic

Fudbalski klub Radnički promovisao je Nikolu Drinčića u novog šefa stručnog štaba. Nekadašnji igrač, kapiten, a kasnije i trener u Radnički se vraća posle godinu i po dana. U prvom obraćanju medijima Drinčić je govorio o svojim očekivanjima.

„ Ambijent mi je poznat, odmah smo počeli da radimo. Nemamo mnogo vremena do petka, ali uradićemo sve što je do nas. Možemo da očekujemo Radnički kao i u mom prvom mandatu. Da igramo taj visoki presing, imamo posed, imamo dosta šansi za gol i da popravimo realizaciju“, rekao je Drinčić.

O tome sa kakvim se ambicijama vratio u Radnički, Drinčić je rekao.

„ Moje ambicije su uvek velike. U odnosu na prošli put nije su tu nešto mnogo menjalo, s tim što ovaj put nisam ja selektirao tim i moraćemo da se prilagođavamo i da pravimo igru po igračima. Da probamo da izvučemo maksimum iz sedam utakmica i da posle zime uhvatimo taj neki priključak, jer borimo se za opstanak. U veoma smo lošoj situaciji i svaki bod za nas je dobar“.

Novi šef stručnog štaba u prethodnom periodu je pratio Radnički i upoznat je sa igračim kadrom. Sa nekim igračima iz aktuelnog sastava već je sarađivao, a neke će tek upoznati.

„Svaki trener ima neku svoju filozofiju. Ja sam uvek za to da vidim kako će se igrači adaptirati na zahteve, jer jedno je kada radiš na samom terenu, kada vidiš te igrače, a sasvim nešto drugo kada gledaš na televiziji. Različiti su zahtevi u igri, nekom će odgovarati, nekom ne. Nema neke preterane filozofije. Imamo jako malo vremena i treba da radimo i pravimo neke rezultate. Već danas smo probali da napravimo nešto, na ovom prvom treningu što smo radili taj taktički deo. Mislim da igrači to dobro shvataju. Sada jedno je trening, drugo je utakmica. Mi ćemo odmah probati to da radimo protiv Surdulice, pa ćemo videti kako će izgledati“.

FOTO: A.Ilic

Novi šef stručnog štaba govorio je o prethodnom boravku u Nišu.

„ Jedini razlog zbog čega sam prošli put podneo ostavku bila je ta energija i karakter. Gde se videlo da nešto nije štimalo, govorim u mom slučaju. Mislim da se to sada isto desilo. Imali smo trening pričam ceo dan sa njima. Trudimo se da izvučemo neki maksimum. Bukvalno smo u takvoj situaciji da mi nemamo prava da gledamo nešto mnogo napred, niti nazad. Svaki dobar rezultat će nam značiti, svaki pomak u igri koji se desi, a da se vidi, je dobar. Svaki poraz će nas vratiti mnogo unazad. Do zime imamo sedam utakmica, teških, ozbiljnih protivnika i na zimu da vidimo gde smo. Ponovo kažem sve je to daleko u ovom trenutku, gledamo od utakmice do utakmice“.

On je podvukao da svi mora da shvate u kakvoj je poziciji Radnički.

„Igrači ponovo moraju isto da shvate da je teška situacija, a ne samo da se to propušta tako. Mi smo svi na jednom zadatku, da budu oni motivisani i željeni. Sad ćemo videti kako će to izgledati. Mislim da su u srpskom fudbalu karakter, želja i motiv bitni faktori i da utiču na to da li će doći do pobede . Sve što uspemo da nadogradimo, biće plus “, zaključio je on.