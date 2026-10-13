Napustio je Srbiju, postao jedan od najboljih igrača u Evropi, sada je izazvao veliki skandal

Usledilo je izvinjenje, ali...

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Mensur Suljović, jedan od najpoznatijih igrača pikada, našao se u centru velikog skandala posle turnira u Bazelu. Sporna dešavanja na bini, provokacije tokom meča i neprimeren komentar o ženama izazvali su burne reakcije, pa je iskusni as bio prinuđen da uputi javno izvinjenje. Ipak, tu se priča nije završila, pošto je slučaj prosleđen nadležnom disciplinskom organu.

Suljović, koji se takmiči pod austrijskom zastavom, rođen je 5. marta 1972. godine u Užicu. Njegov životni put obeležio je odlazak iz Srbije tokom raspada Jugoslavije i ratnih godina, kada je sa starijom braćom otišao u Austriju. U Beču je postepeno gradio novi život, a pikado je vremenom od hobija prerastao u profesiju koja mu je donela međunarodnu slavu.

Međutim, ovih dana o njemu se ne govori zbog sportskih dostignuća, već zbog ponašanja koje je izazvalo oštre kritike.

Kontroverza je izbila tokom turnira u Bazelu, gde se Suljović sastao sa Englezom Rosom Smitom. U dramatičnom meču, Smit je imao priliku da završi duel, ali je u odlučujućim trenucima propustio dve meč-strelice.

Dok se njegov rival pripremao za bacanje, Suljović je podizao ruke i pokušavao da podstakne publiku da bude glasnija. Takav potez izazvao je negodovanje jer se u pikadu od igrača očekuje da ne ometa protivnika dok se priprema za odlučujuće bacanje.

Suljović je na kraju slavio rezultatom 6:5, nakon preokreta, ali je snimak njegovog ponašanja brzo počeo da se širi društvenim mrežama. Reakcije su bile burne, a deo javnosti ocenio je da je prešao granicu sportskog ponašanja.

Nije se, međutim, sve završilo na provokacijama tokom meča. Posle susreta, Suljović je tokom razgovora na bini, govoreći na nemačkom jeziku, izgovorio komentar koji je protumačen kao omalovažavanje žena. Prema pisanju britanskog „Sana“, govorio je o tome da se Smit žali poput žene, što je dodatno pojačalo negativne reakcije.

Iskusni igrač je potom shvatio ozbiljnost situacije i odlučio da se javno oglasi.

- Ponele su me emocije u tom trenutku. Želeo sam da pridobijem publiku na svoju stranu i nisam u potpunosti shvatio da Ros pokušava da pogodi strelice za pobedu - poručio je Suljović u izvinjenju.

Mensur Suljovic orchestrating the crowd whilst Ross Smith is mid-throw on match darts 🤦🏻‍♂️ https://t.co/SIPEcbkcqz — Live Darts (@livedarts) October 11, 2026

On je dodao da razume kako je njegov postupak mogao da bude doživljen kao nepravedan i uputio izvinjenje Smitu, uz isticanje da ga smatra jednim od najboljih igrača pikada na svetu i da poštuje njegove rezultate.

Posebno se osvrnuo na spornu izjavu o ženama.

- Moja izjava o ženama tokom intervjua takođe je bila potpuno neprimerena. Nikada nije trebalo da kažem tako nešto. Želim iskreno da se izvinim svim ženama zbog tih reči - poručio je Suljović.

PRETI MU I DISCIPLINSKA KAZNA

Iako se izvinio, za Suljovića slučaj još nije završen. Profesionalna korporacija za pikado (PDC) potvrdila je da je njegovo ponašanje tokom turnira i sporni komentar prosledila Disciplinskom organu za pikado, koji će razmatrati dalje korake.

Zanimljivo je da je Suljović tokom karijere izgradio imidž jednog od prepoznatljivijih evropskih igrača pikada, a nadimak „The Gentle“ prati ga godinama. Uprkos tome, događaji u Bazelu bacili su senku na njegov nastup i ponovo otvorili pitanje granice između sportske strasti i nesportskog ponašanja.