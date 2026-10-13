Blagojević pričao Rusima o Partizanu: Pomogao sam klubu, sa Mijatovićem se nisam uvek slagao...

Bivši trener crno-belih otkrio zanimljive detalje.

Foto: Dusan Milenkovic/ATAImages/

Vodio je Srđan Blagojević (53) u dva navrata Partizan i u lepom sećanju ostao je navijačima, pogotovo zbog afirmacije velikog broja mladih fudbalera, čiji su transferi ovog leta značajno popravili stanje u klupskoj kasi. Srpski stručnjak je čak, posle ne baš korektnog rastanka, ipak odlučio da prihvati drugi poziv iz Humske i pomogne ekipi u finišu prošle sezone, kada je situacija bila prilično napeta.

Nakon iskustva sa crno-belima, odlučio je trener rođen u Beogradu da prihvati poziv iz Rusije, pa je seo na klupu Akrona. Međutim, ne ide mu baš sve kako bi želeo, jer je njegov tim na deset odigranih utakmica u Premijer ligi ostvario samo jednu pobedu, čak pet remija i četiri poraza, pa je trenutno na 14. poziciji na tabeli.

I pored obaveza u Toljatiju, iskusni strateg prati šta se dešava u Beogradu i kakvo je stanje u taboru "parnog valjka". Za ruske medije je izneo i neke zanimljive detalje.

- Partizan se našao u teškoj situaciji. I to se odnosi na sportski i na organizacioni aspekt. Prvi put je uprava inicirala rastanak, zatim su me pozvali nazad i ja sam prihvatio. On mi je veoma važan i zauvek će biti moj klub. I moj drugi boravak tamo završio se ranije nego što sam želeo. Bilo je trenutaka tokom mog rada kada sam bio veoma zadovoljan, ali bilo je i stvari koje su mogle da budu bolje urađene. Ipak, ne želim sada, iz Rusije, da analiziram taj period. Crno-beli su mi doneli mnogo toga dobrog, postao sam jači kao trener i kao ličnost. Verujem da sam u teškom trenutku pomogao da ekipa postane stabilna - rekao je Blagojević za ugledni "Čampionat".

Foto: Dusan Milenkovic/ATAImages/

On priznaje da je bilo i određenih problema na relaciji sa pojedinim članovima rukovodstva, pre svega, sa bivšim potpredsednikom Predragom Mijatovićem.

- On je veliko fudbalsko ime, izuzetno poštujem njegovu karijeru. Ima ogromno međunarodno iskustvo, nekada je bio igrač i sportski direktor Real Madrida. Imali smo profesionalan odnos. Bilo je stvari oko kojih smo se slagali, ali i onih u kojima smo se mimoilazili. To je normalno, posebno u velikom klubu - objasnio je Blagojević.

Ne krije nekadašnji kormilar Partizana da mu je teško kada vidi da je tim Saše Ilića sada u donjem delu tabele i da mu ne ide dobro u domaćem prvenstvu.

- Klub trenutno prolazi kroz jedan od najtežih perioda u svojoj istoriji. To je, naravno, teško podneti, ako gajite određene emocije prema njemu. Nadam se da će se uskoro vratiti na pravi nivo - naglasio je Blagojević.

Foto: Dusan Milenkovic/ATAImages/ PredragMijatović i Srđan Blagojević

Na kraju je bivši šef struke Kaspija, Astane i Debrecina pričao o tome kako se snašao u Rusiji.

- Ogromna zemlja, video sam samo mali deo. U Moskvi sam obišao glavne znamenitosti koje bi svakom turisti bile zanimljive da vidi, a proveo sam i dva dana u Sankt Peterburgu. Naši narodi su oduvek bili prijatelji, volimo da jedni druge zovemo braćom. Poslednjih godina mnogi ruski državljani žive u Beogradu. Uvek smo se trudili da se prema njima ophodimo s poštovanjem, a i ja osećam taj isti, pozitivan stav prema Srbima ovde - poručio je Blagojević, pa nastavio:

- Mogao sam i ranije da dođem ovde, bila je ponuda. Dobro poznajem Alekseja Zinjina iz vremena kada smo zajedno radili u Debrecinu, poštujem ga veoma, ali tada se nismo dogovorili. Nije tajna da se ovde cene srpski treneri, verovatno i zbog kulturološke bliskosti i bržeg prilagođavanja. Imam odličan odnos sa Markom Nikolićem, Vladimirom Ivićem, Dejanom Stankovićem... Sve su to sjajni stručnjaci. Rusija ima veoma izazovno prvenstvo, sa velikim brojem kvalitetnih timova i igrača. Nije lako, ali verujem u ono što radim i verujem da će to na kraju dati rezultat.