Francuska zabranila navijačima Crvene zvezde dolazak na meč u Marseju

Kao i navijačima Olimpijakosa, sa kim se sastaje Olimpik u četvrtak.

Credit: CLEMENT MAHOUDEAU / AFP / Profimedia

Francuske vlasti donele su odluku da navijačima Olimpijakosa i Crvene zvezde zabrane prisustvo utakmici između Olimpika iz Marseja i grčkog kluba, koja je na programu u četvrtak u okviru Lige Evrope.

Bezbednosne mere obuhvataju i ograničenja kretanja i parkiranja vozila u nekoliko delova grada.

Kako prenosi „Mocart sport“, pozivajući se na informacije Radija "Monte Karlo", zabrana se odnosi na prvi, drugi, šesti i sedmi arondisman Marseja. Mere nisu ograničene samo na osobe koje se izjašnjavaju kao navijači dva kluba, već obuhvataju i one za koje se proceni da se ponašaju kao njihove pristalice.

Utakmica je procenjena kao visokorizična, a organizaciju bezbednosti dodatno otežavaju druge okolnosti u gradu. Policija je angažovana i zbog protesta srednjoškolaca, dok posebnu pažnju izazivaju bliski odnosi navijača Marselja i AEK-a, grčkog kluba koji je rival Olimpijakosu.

Prema ranijim očekivanjima, u Marsej je trebalo da doputuje oko 1.000 gostujućih navijača. Među njima je trebalo da budu i pristalice Crvene zvezde, koje bi na stadionu pružile podršku Olimpijakosu zbog prijateljskih odnosa navijačkih grupa.

Odluka francuskih vlasti izazvala je nezadovoljstvo u grčkom klubu, koji tvrdi da je o zabrani obavešten svega 48 sati pre utakmice. Do tada su navijači već izdvojili novac za ulaznice, prevoz i smeštaj, što je dodatno otežalo situaciju za one koji su planirali put u Francusku.

Iz Olimpijakosa su naveli da su tokom prethodnih mesec dana bili u kontaktu sa predstavnicima domaćeg kluba, UEFA i lokalnim vlastima, kao i da tokom tih razgovora nisu dobili najavu da bi navijačima mogao biti zabranjen dolazak. Naknadni protesti grčkog kluba, međutim, nisu doveli do promene odluke.