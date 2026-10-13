SVET SPORTA U ŠOKU! Janik Siner opet pod sumnjom zbog dopinga

Prvi teniser planete, Janik Siner, prevremeno je stavio tačku na takmičarsku 2026. godinu zbog povrede kolena, ali je njegovo višemesečno odsustvo sa terena ponovo pokrenulo lavinu sumnji i spekulacija u sportskoj javnosti.

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Iako ne postoje nikakvi dokazi o kršenju antidoping protokola, niti je protiv Italijana pokrenut bilo kakav zvaničan postupak, teniski krugovi i forumi preplavljeni su teorijama zavere.

Siner nije odigrao zvaničan meč još od 12. jula, kada je u finalu Vimbldona savladao Aleksandra Zvereva. Upravo će Nemac, usled Sinerove pauze, preuzeti lidersku poziciju na svetskoj rang listi.

Dugotrajna pauza i šture informacije podgrejale su sumnje navijača, pre svega zbog Sinerove istorije iz 2024. godine, kada je bio pozitivan na zabranjenu supstancu klostebol.

Iako je tada utvrđeno da je kontaminacija bila slučajna, duhovi prošlosti su se ponovo probudili.

Povodom ove situacije oglasio se i poznati teniski analitičar Gil Gros, koji je uputio jasan savet Sinerovom timu:

- Ukoliko bih savetovao Janika, bilo u ulozi PR stručnjaka ili agenta, preporučio bih mu da bude otvoreniji prema javnosti - naglasio je Gros.

Međutim, zvanične lekarske potvrde i saopštenja još uvek izostaju, a pomenute optužbe i dalje ostaju u sferi neproverenih internet spekulacija.

