Poljoprivreda

ZNAK KRAJNJEG NEVASPITANJA: Zašto bi vas stari Rimljani nazvali "varvarima" ako biste naručili čisto vino?

K. Despotović

13. 10. 2026. u 17:46

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

DA li ste znali da su se naši preci pre dve hiljade godina zgražavali na pomisao da neko pije vino "na suvo"? U antičkom svetu, piti nepročišćeno, nerazblaženo vino bio je znak krajnjeg nevaspitanja i siguran put da vas proglase - varvarinom!

ЗНАК КРАЈЊЕГ НЕВАСПИТАЊА: Зашто би вас стари Римљани назвали варварима ако бисте наручили чисто вино?

Foto: Sergii Kumer / Alamy / Profimedia

U doba stare Grčke i Rima, vino se nikada nije pilo u svom izvornom, jakom obliku na kakav smo danas navikli. Smatralo se da je samo božji nektar previše moćan za obične smrtnike, pa se ono obavezno razblaživalo vodom.

Ali tu se zabava (i malo ludost) tek zahuktavala.

Grci i Rimljani su svoj omiljeni napitak tretirali kao pravu laboratoriju u čaši. U vino su se redovno dodavali različiti začini, med, pa čak i smola bora. Ipak, jedan detalj posebno privlači pažnju savremenih istoričara – upotreba olova.

Slatka tajna sa smrtonosnim ukusom

Pošto antičkim vinarima nedostajanje savremenih frižidera i konzervansa nije išlo na ruku, morali su da pronađu način da produže rok trajanja vina i učine ga slađim. Njihovo rešenje? Olovo!

Vinari bi kuvali širu (neprevreli sok od grožđa) u olovnim posudama. Tokom kuvanja, olovo bi reagovalo sa kiselinama iz grožđa i stvaralo jedinjenje zvano olovni acetat ili „šećer od olova“. Ova supstanca je imala izuzetno sladak ukus i delovala je kao prirodan konzervans.

Iako danas znamo da je olovo ozbiljan otrov koji izaziva halucinacije, grčeve i demenciju (mnogi istoričari veruju da je upravo ovo trovanje olovom kumovalo čuvenim hirovima i ludilu pojedinih rimskih careva), Rimljani su u svom „slatkišu u čaši“ neizmerno uživali.

Zato, sledeći put kada nazdravite čašom dobrog vina, budite srećni što pijete moderno, čisto vino – i što vam za stolom niko ne nudi olovne začine!

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

ZLA VEŠTICA JE MRTVA! Kako su Škoti ispratili sahranu Margaret Tačer - u Glazgovu bili posebno kivni na Čeličnu lejdi (FOTO/VIDEO)
Svet

0 0

"ZLA VEŠTICA JE MRTVA!" Kako su Škoti ispratili sahranu Margaret Tačer - u Glazgovu bili posebno kivni na "Čeličnu lejdi" (FOTO/VIDEO)

MARGARET Tačer, rođena 13. oktobra 1925. u Granhamu, ostala je upamćena kao prva žena na čelu vlade Ujedinjenog Kraljevstva i jedna od najuticajnijih političkih figura 20. veka. Nadimak „Čelična lejdi”, koji joj je 1976. dao sovjetski novinar zbog njenog nepopustljivog antikomunističkog govora, pratio ju je tokom čitave političke karijere i postao simbol njenog stila vladanja.

13. 10. 2026. u 15:33

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
PREŽIVELA DVE SMRTONOSNE DOZE, PA HITNU ČEKALA 34 MINUTA: Birokratski haos u zatvoru nakon pokušaja pogubljenja prve žene posle 200 godina

PREŽIVELA DVE SMRTONOSNE DOZE, PA HITNU ČEKALA 34 MINUTA: Birokratski haos u zatvoru nakon pokušaja pogubljenja prve žene posle 200 godina