VOLODIN PORUČIO EU: Sudbina Bajdena čeka ove evropske lidere
POLITIČARI poput predsednika Francuske Emanuela Makrona i bivšeg nemačkog kancelara Olafa Šolca završiće karijere isto kao i bivši predsednik SAD Džozef Bajden, izjavio je na plenarnoj sednici predsednik Državne dume Vjačeslav Volodin, prenosi TASS.
On je istakao da je Bajden "napravio mnogo štete", ali da ga se sada niko ne seća.
-Sada vidimo šta se dešava u Nemačkoj, šta se dešava u Francuskoj. Svi ti 'Šolcovi' i 'Makroni' završiće tamo gde je završio Bajden, poručio je Volodin.
Osim toga, kako prenose RIA Novosti, predsednik Državne dume je naglasio da neprijatelji Rusije pokušavaju da diskredituju politički sistem i demokratiju u zemlji jer se ruski demokratski sistem oslanja na volju naroda, otvoreniji je i konkurentniji.
"Pogledajte koliko se naši neprijatelji neprestano trude da diskredituju naš politički sistem i demokratiju u našoj zemlji. To ih posebno pogađa, jer se naš ruski demokratski sistem zaista oslanja na volju naroda, otvoreniji je i konkurentniji", podvukao je.
Predsednik Državne dume dodao je da neprijatelji Rusije neprestano pokušavaju da nametnu svoje stanovište, prema kojem demokratija u zemlji ne ispunjava određene standarde koje oni smatraju svojim.
-Ali njihovi standardi podrazumevaju odsustvo demokratije. Zato moramo pažljivo da se odnosimo prema odredbama poslovnika i uvek polazimo od toga da demokratija podrazumeva procedure, norme i pravila, naglasio je Volodin.
(rt.rs)
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