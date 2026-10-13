POLITIČARI poput predsednika Francuske Emanuela Makrona i bivšeg nemačkog kancelara Olafa Šolca završiće karijere isto kao i bivši predsednik SAD Džozef Bajden, izjavio je na plenarnoj sednici predsednik Državne dume Vjačeslav Volodin, prenosi TASS.

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On je istakao da je Bajden "napravio mnogo štete", ali da ga se sada niko ne seća.

-Sada vidimo šta se dešava u Nemačkoj, šta se dešava u Francuskoj. Svi ti 'Šolcovi' i 'Makroni' završiće tamo gde je završio Bajden, poručio je Volodin.

Osim toga, kako prenose RIA Novosti, predsednik Državne dume je naglasio da neprijatelji Rusije pokušavaju da diskredituju politički sistem i demokratiju u zemlji jer se ruski demokratski sistem oslanja na volju naroda, otvoreniji je i konkurentniji.

"Pogledajte koliko se naši neprijatelji neprestano trude da diskredituju naš politički sistem i demokratiju u našoj zemlji. To ih posebno pogađa, jer se naš ruski demokratski sistem zaista oslanja na volju naroda, otvoreniji je i konkurentniji", podvukao je.

Predsednik Državne dume dodao je da neprijatelji Rusije neprestano pokušavaju da nametnu svoje stanovište, prema kojem demokratija u zemlji ne ispunjava određene standarde koje oni smatraju svojim.

-Ali njihovi standardi podrazumevaju odsustvo demokratije. Zato moramo pažljivo da se odnosimo prema odredbama poslovnika i uvek polazimo od toga da demokratija podrazumeva procedure, norme i pravila, naglasio je Volodin.

(rt.rs)

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