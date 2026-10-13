Vrteška bez kraja: Superligaš smenio trenera, Lalatović opet na mestu uspeha?!

Poraz od njegovog bivšeg kluba mu došao glave.

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Fudbaleri Partizana su na jedvite jade stigli do pobede posle reprezentativne pauze. Na stadionu u Humskoj "stradali" su Pazarci 1:0, a nekoliko dana nakon tog meča i njihov trener Strahinja Pandurović.

Nekadašnjem saradniku u stručnom štabu "parnog valjka" (kod Sava Miloševića i Zorana Mirkovića), klub sa Jošanice uručio je otkaz usled loših rezultata. Tako su Pazarci, stali uz rame: niškom Radničkom, Čukaričkom, OFK Beogradu, Zemunu, Crvenoj zvezdi i Vojvodini, koji su takođe menjali trenere.

Podsetimo, sin legendarnog golmana Partizana, Gorana Pandurovića, preuzeo je kormilo Novog Pazara tokom maja, iako su čelnici ovog kluba pregovarali sa još nekolicinom daleko zvučnijih imena. Izbor je na kraju pao na Strahinju, koji se zadržao samo četiri ipo meseca u gradu na Jošanici.

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Na taj način, Pandruović se pridružio nedavno otpuštenom Marku Neđiću (Radnički, Niš), Marku Jakšiću (Čukarički), kao i ranijim stratezima koji su ostali bez posla: Jovanu Damjanoviću (OFK Begrad), Milanu Kuljiću (Zemun), Dejanu Stankoviću (Crvena zvezda) i Miroslavu Tanjgi (Vojvodina).

Dok se ne reši goruće pitanje, ekipu će predvoditi dosadašnji Pandurovićev pomoćnik Aleksandar Sekulić i trener golmana Radosav Ćirica.

Što se tiče kandidata da preuzmu ulogu šefa stručnog štaba, prvi kandidat je Nenad Lalatović, koji je sa Pazarcima imao uspeha tokom svog prethodnog mandata. U vrhu liste je i Tomislav Sivić, takođe, svojevremeno trener "plavih".

Treba reći da je u vreme Lalatovićevog trenerskog vojevanja, Novi Pazar savladao Crvenu zvezdu na Marakani sa 2:1. Naslednik Vladimira Gaćinovića na klupi je odveo tada tim i do plej-ofa Superlige Srbije u žestokoj konkurenciji.

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