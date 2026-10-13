Politika

DAJKOVIĆ O PODRŠCI BLOKADERIMA IZ REGIONA: Nađite mi jednog Hrvata ili Albanca koji nije za njih - je li to slučajnost? (VIDEO)

В.Н.

13. 10. 2026. u 17:29

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LIDER Slobodne Crne Gore, Vladislav Dajković, gostovao je u jednom "podkastu" i tom prilikom komentarisao blokadere u Srbiji. On je naglasio da "ne kaže da su svi oni ustaše, ali da sve ustaše podržavaju njih".

ДАЈКОВИЋ О ПОДРШЦИ БЛОКАДЕРИМА ИЗ РЕГИОНА: Нађите ми једног Хрвата или Албанца који није за њих - је ли то случајност? (ВИДЕО)

Foto: Printskrin

- Nađite mi jednog Hrvata koji nije danas za blokaderski pokret. Nađite mi jednog Albanca. Nađite mi jednog muslimana. Pa kako je to moguće? Kako je moguće da su se svi srpski neprijatelji složili oko jedne stvari da treba srušiti Aleksandra Vučića? I da treba podržati blokadere? Kako je to moguće? Je li to slučajnost? Ne bih rekao - rekao je Dajković.

Predsednik Slobodne Crne Gore je konstatovao da je sve to pokazatelj da Vučić očigledno radi nešto dobro, ako ih toliko nervira i provocira. Izjavio je i da on "govori jezikom činjenica i ne promoviše Srpsku naprednu stranku, niti programska načela i principe, već istinu".

- Ja ih molim samo da saslušaju ovo što govorim. Možda će nekom nešto dopreti do glave, možda nekom neće, ali moja je obaveza da to kažem - zaključio je Dajković.

Video možete pogledati OVDE.

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