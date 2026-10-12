Svetski tenis ima novog broja jedan! Dame i gospodo - Aleksandar Saša Zverev

Nemački teniser ruskog porekla, Aleksandar Zverev, obezbedio je prvo mesto na ATP listi na kraju sezone!

Foto: Valery HACHE / AFP / Profimedia

Nakon eliminacije Karlosa Alkarasa u ranoj fazi Šangaja od Belgijanca Zizua Bergsa, Nemac je i matematički pobegao Karlitosu koji ne može da ga stigne do kraja sezone.

Prvi je zvanično i dalje Janik Siner, međutim, Italijan će izgubiti bodove do kraja sezone, jer ju je zbog povrede okončao.

Postao je tek drugi Nemac, posle Borisa Bekera 1991, koji je No. 1. Takođe, Saša je 30. igrač u istoriji na čelu ATP karavana, a to će zvanično postati 2. novembra.

Sascha’s year 👑 @AlexZverev clinches ATP Year-End No. 1 presented by PIF honours, the first German to do so 🇩🇪 https://t.co/9Vhzyywvzu — ATP Tour (@atptour) October 12, 2026

Podsetimo, Saša iza sebe ima najuspešniju sezonu u karijeri, pošto je prvi put uspeo da osvoji i grend slem titulu, tačnije dve.

On je prvo osvojio Rolan Garos, da bi zatim bio najbolji i na US openu. Igrao je i finale Vimbldona i Australijan opena, ali tu je morao da se zadovolji drugim mestom.