Tenis

Svetski tenis ima novog broja jedan! Dame i gospodo - Aleksandar Saša Zverev

Filip Milošević

12. 10. 2026. u 14:40

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Nemački teniser ruskog porekla, Aleksandar Zverev, obezbedio je prvo mesto na ATP listi na kraju sezone!

Светски тенис има новог броја један! Даме и господо - Александар Саша Зверев

Foto: Valery HACHE / AFP / Profimedia

Nakon eliminacije Karlosa Alkarasa u ranoj fazi Šangaja od Belgijanca Zizua Bergsa, Nemac je i matematički pobegao Karlitosu koji ne može da ga stigne do kraja sezone.

Prvi je zvanično i dalje Janik Siner, međutim, Italijan će izgubiti bodove do kraja sezone, jer ju je zbog povrede okončao.

Postao je tek drugi Nemac, posle Borisa Bekera 1991, koji je No. 1. Takođe, Saša je 30. igrač u istoriji na čelu ATP karavana, a to će zvanično postati 2. novembra.

Podsetimo, Saša iza sebe ima najuspešniju sezonu u karijeri, pošto je prvi put uspeo da osvoji i grend slem titulu, tačnije dve.

On je prvo osvojio Rolan Garos, da bi zatim bio najbolji i na US openu. Igrao je i finale Vimbldona i Australijan opena, ali tu je morao da se zadovolji drugim mestom.

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