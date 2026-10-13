Majka joj ležala mrtva u sobi pored, a oni joj radili doping test: Potresna ispovest poznate sportistkinje

Prizanje koje je mnoge ostavilo u šoku

Foto: Instagram/cavallar.valentina

Austrijska profesionalna biciklistkinja Valentina Kavalar (25) podelila je na društvenim mrežama traumatično i mučno iskustvo koje je doživela nakon porodične tragedije, a njena priča ostavila je sportski svet u šoku i neverici.

Članica prestižnog tima „SD Worx-Protime“ doživela je nezamislivu neprijatnost u trenutku kada joj se svet rušio. Naime, samo nekoliko sati nakon što joj je u septembru preminula majka, na njena vrata zakucali su doping kontrolori i zahtevali testiranje – i to u sobi tik do one u kojoj je ležalo beživotno telo njene majke!

idno potresena, mlada sportistkinja odlučila je da prekine ćutanje i ukaže na manjak empatije u modernom sportu.

– Obično se trudim da privatni život držim podalje od očiju javnosti, ali osećam da je ovo važno podeliti. Gubitak majke u septembru zauvek je promenio način na koji gledam na život – započela je Valentina svoju ispovest:

– Oduvek sam znala koliko mi je porodica važna, ali mislim da nikada u potpunosti nisam razumela šta znači biti profesionalni sportista u ovakvim okolnostima. U tom trenutku uopšte nisam razmišljala o biciklizmu, takmičenjima ili svojim obavezama. Bila sam samo ćerka koja je upravo izgubila majku.

Ono što je usledilo zaledilo je sve:

– Ono što je ovo iskustvo učinilo još težim jeste činjenica da sam, samo nekoliko sati nakon njene smrti, morala da se podvrgnem doping testu kod kuće, u sobi pored one u kojoj se nalazilo njeno telo. Bio je to duboko bolan trenutak, potpuno neprimeren i sa nedostatkom bilo kakvog poštovanja prema mojoj porodici – otkrila je Kavalarova.

Biciklistkinja je na kraju poslala snažnu poruku celokupnoj sportskoj javnosti i antidoping agencijama:

– Bio je to trenutak koji me je naterao da se zapitam koliko lako zaboravljamo da iza svakog sportiste stoji ljudsko biće sa životom, porodicom i emocijama koje ne nestaju tek tako kada počnu profesionalne obaveze. Verujem u čist sport! Ali, isto tako verujem da humanost, saosećanje i poštovanje nikada ne smeju biti zaboravljeni – poručila je Valentina Kavalar.