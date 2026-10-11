Tenis

Ako igraš protiv Bublika samo lagano, on će već naći način da pobedi sam sebe (VIDEO)

Olja Mrkić

11. 10. 2026. u 16:20

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Istina, pobedio je danas Brendona Nakašimu, ali po koju cenu? Sa lomljenja reketa prešao je na rashladne uređaje da bi na kraju digao ruku i na sebe - pogledajte VIDEO u nastavku teksta

Ако играш против Бублика само лагано, oн ће већ наћи начин да победи сам себе (ВИДЕО)

WILLIAM WEST / AFP / Profimedia

Aleksandar Bublik uništio je reket u naletu besa tokom meča protiv Brendona Nakašime u trećem kolu mastersa u Šangaju, a pritom je povredio i ruku, zbog čega je morao da zatraži medicinsku pauzu.

Kazahstanski teniser teško je podneo gubitak prvog seta, pošto je u taj-brejku propustio dve set-lopte. Nakašima je to iskoristio, preokrenuo rezultat i poveo u meču, što je izazvalo burnu reakciju njegovog protivnika.

Bublik je u besu više puta udario reketom o pod i potpuno ga uništio. Potom je otišao do svoje stolice, šutnuo je, a zatim pesnicom udario u poklopac rashladne kutije pored terena.

Ubrzo je primetio da je povredio ruku, pa je zatražio medicinsku pauzu kako bi lekar pregledao povredu. Posle ukazane pomoći vratio se na teren i nastavio meč.

Do dramatičnog završetka seta došlo je posle velike borbe. Oba tenisera sigurno su osvajala gemove na svoj servis, pa je odluka pala u taj-brejku. Bublik je prvi stigao do set-lopti, ali nije uspeo da ih iskoristi, što ga je na kraju skupo koštalo.

Kazahstanac je u Šangaju igrao prvi masters serije 1000 još od turnira u Rimu. Posle odlične 2025. godine, tokom koje je prvi put u karijeri ušao među deset najboljih tenisera sveta, pokušava da se vrati u sam vrh svetskog tenisa.

Nakašima je, s druge strane, u prethodnom periodu beležio zapažene rezultate, uključujući finale turnira u Torontu i polufinale u Sinsinatiju. Amerikanac je tako potvrdio da može da se nosi sa najboljim igračima, dok je Bublik ponovo pokazao koliko teško kontroliše emocije kada mu stvari na terenu ne idu po planu.

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