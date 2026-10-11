Ako igraš protiv Bublika samo lagano, on će već naći način da pobedi sam sebe (VIDEO)

Istina, pobedio je danas Brendona Nakašimu, ali po koju cenu? Sa lomljenja reketa prešao je na rashladne uređaje da bi na kraju digao ruku i na sebe - pogledajte VIDEO u nastavku teksta

WILLIAM WEST / AFP / Profimedia

Aleksandar Bublik uništio je reket u naletu besa tokom meča protiv Brendona Nakašime u trećem kolu mastersa u Šangaju, a pritom je povredio i ruku, zbog čega je morao da zatraži medicinsku pauzu.

Kazahstanski teniser teško je podneo gubitak prvog seta, pošto je u taj-brejku propustio dve set-lopte. Nakašima je to iskoristio, preokrenuo rezultat i poveo u meču, što je izazvalo burnu reakciju njegovog protivnika.

Bublik je u besu više puta udario reketom o pod i potpuno ga uništio. Potom je otišao do svoje stolice, šutnuo je, a zatim pesnicom udario u poklopac rashladne kutije pored terena.

Ubrzo je primetio da je povredio ruku, pa je zatražio medicinsku pauzu kako bi lekar pregledao povredu. Posle ukazane pomoći vratio se na teren i nastavio meč.

POV: Your opponent is Alexander Bublik and you just have to wait for the plot twist 💀😭🎾 #ShanghaiMasters #Bublik #Tennis #Nakashima https://t.co/CTgjnLpGzP — Footah's Thought's (@kennyfootah) October 11, 2026

Do dramatičnog završetka seta došlo je posle velike borbe. Oba tenisera sigurno su osvajala gemove na svoj servis, pa je odluka pala u taj-brejku. Bublik je prvi stigao do set-lopti, ali nije uspeo da ih iskoristi, što ga je na kraju skupo koštalo.

Kazahstanac je u Šangaju igrao prvi masters serije 1000 još od turnira u Rimu. Posle odlične 2025. godine, tokom koje je prvi put u karijeri ušao među deset najboljih tenisera sveta, pokušava da se vrati u sam vrh svetskog tenisa.

Nakašima je, s druge strane, u prethodnom periodu beležio zapažene rezultate, uključujući finale turnira u Torontu i polufinale u Sinsinatiju. Amerikanac je tako potvrdio da može da se nosi sa najboljim igračima, dok je Bublik ponovo pokazao koliko teško kontroliše emocije kada mu stvari na terenu ne idu po planu.