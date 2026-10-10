Tenis

Kakav uspeh: Ispisana istorija u Pekingu

Часлав Вуковић
Časlav Vuković

10. 10. 2026. u 17:10

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VELIKI uspeh kineske teniserke koja je ispisala istoriju u Pekingu.

Какав успех: Исписана историја у Пекингу

FOTO: Tanjug/AP/Seth Wenig

Ćinven Dženg je uspela da se plasira u finale, pošto je pobedila Elis Mertens sa 7:5, 6:2 i uradila je nešto neverovatno.

Ona je prva kineska teniserka koja je od ponovnog pokretanja ovog turnira 2004. godine koja je stigla do finala. Takođe, prva igračica je koja je sa "spcijalnom pozivnicom" došla do meča za trofej. 

Ova 24-godišnjakinja je ujedno i najslabije rangirana teniserka (54. na VTA listi) koja je stigla do finala.

Dženg je odigrala sjajan meč, posebno je to bio slučaj u drugom setu, u kom je dva puta Belgijanki oduzela servis.

Kineskinja će u finalu Pekinga igrati protiv Ruskinje Mire Andrejeve koja je ubedljivo pobedila Nikolu Bartunkovu sa 6:2, 6:2.

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