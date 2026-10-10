Kakav uspeh: Ispisana istorija u Pekingu

VELIKI uspeh kineske teniserke koja je ispisala istoriju u Pekingu.

FOTO: Tanjug/AP/Seth Wenig

Ćinven Dženg je uspela da se plasira u finale, pošto je pobedila Elis Mertens sa 7:5, 6:2 i uradila je nešto neverovatno.

Ona je prva kineska teniserka koja je od ponovnog pokretanja ovog turnira 2004. godine koja je stigla do finala. Takođe, prva igračica je koja je sa "spcijalnom pozivnicom" došla do meča za trofej.

Ova 24-godišnjakinja je ujedno i najslabije rangirana teniserka (54. na VTA listi) koja je stigla do finala.

1 - Since the China Open's reinauguration in 2004, Qinwen Zheng is now: ✅ the first Chinese player to reach the final ✅ the first wildcard to reach the final ✅ the lowest-ranked (#54) player to reach the final Give! #ChinaOpen | @ChinaOpen @WTA https://t.co/JQYQfT2OvW — OptaAce (@OptaAce) October 10, 2026

Dženg je odigrala sjajan meč, posebno je to bio slučaj u drugom setu, u kom je dva puta Belgijanki oduzela servis.

Kineskinja će u finalu Pekinga igrati protiv Ruskinje Mire Andrejeve koja je ubedljivo pobedila Nikolu Bartunkovu sa 6:2, 6:2.

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