Svet

RUSKI DRONOVI SASEKLI VOJNI LANAC UKRAJINE: Udarili na teretni brod kod Odese

P. Đurđević

10. 10. 2026. u 08:55

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RUSKE oružane snage su napale brod za suvi teret koji je isporučivao vojnu opremu u luku Odesa, saopštilo je danas rusko Ministarstvo odbrane.

РУСКИ ДРОНОВИ САСЕКЛИ ВОЈНИ ЛАНАЦ УКРАЈИНЕ: Ударили на теретни брод код Одесе

Foto: AI generated/ChatGPT

U saopštenju se navodi da je ruska vojska nastavila da izvodi napade dronovima na objekte ukrajinske lučke infrastrukture, kao i na morska plovila raspoređena u interesu ukrajinskih oružanih snaga, prenosi TASS.

- Ruske oružane snage nastavile su da izvode napade dronovima na objekte ukrajinske lučke infrastrukture, kao i na morske brodove raspoređene u ime ukrajinskih oružanih snaga. Brod za suvi teret koji je isporučivao vojni teret u luku Odesa pogođen je tokom plovidbe - navodi se u saopštenju.

(Tanjug)

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