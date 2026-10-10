RUSKI DRONOVI SASEKLI VOJNI LANAC UKRAJINE: Udarili na teretni brod kod Odese

RUSKE oružane snage su napale brod za suvi teret koji je isporučivao vojnu opremu u luku Odesa, saopštilo je danas rusko Ministarstvo odbrane.

Foto: AI generated/ChatGPT

U saopštenju se navodi da je ruska vojska nastavila da izvodi napade dronovima na objekte ukrajinske lučke infrastrukture, kao i na morska plovila raspoređena u interesu ukrajinskih oružanih snaga, prenosi TASS.

- Ruske oružane snage nastavile su da izvode napade dronovima na objekte ukrajinske lučke infrastrukture, kao i na morske brodove raspoređene u ime ukrajinskih oružanih snaga. Brod za suvi teret koji je isporučivao vojni teret u luku Odesa pogođen je tokom plovidbe - navodi se u saopštenju.

(Tanjug)

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