Košmaran dan za reprezentativca Srbije: Primio 2 gola u prva tri minuta, do kraja pukla i petarda (VIDEO)
Petrović i Bornmut poniženi u Londonu.
Fudbaleri Čelsija deklasirali su Bornmut na "Stamford bridžu" sa 5:1 (2:0), u utakmici šestog kola Premijer lige.
Bila je ekipa Marka Rozea u dobrom naletu pre reprezentativne pauze, a ona im očigledno nije prijala. Srpski golman Đorđe Petrović je ovog popodneva morao čak pet puta da vadi loptu iz mreže, a već dva puta posle tri minuta fudbala.
Posle oko 120 sekundi igre mrežu "trešnjica" je zatresao iskusni vezista Džordan Henderson, da bi minut kasnije isto pošlo za rukom i Morganu Rodžersu, upravo na dodavanje Hendersona.
Ekipa Ćabija Alonsa je nastavila da puni mrežu gostiju i po povratku sa odmora. Žoao Pedro je u 46. minutu povisio na 3:0, da bi Evanilson pet minuta kasnije postigao jedini gol za Bornmut.
Nada gostiju nije dugo trajala, jer je Pedro svojim drugim pogotkom na utakmici u 67. minutu ponovo povećao razliku. Konačnih 5:1 postavio je Henderson u 70. minutu, kompletirajući tako svoj golgeterski učinak u ubedljivoj pobedi Čelsija.
U ostalim utakmica ovog popodneva u Premijer ligi, Aston Vila i Brentford su odigrali 2:2, Ipsvič je posle preokreta bio bolji od Fulama sa 2:1, dok je Brajnton savladao Sanderlend na gostovanju 2:0. Ranije danas, Arsenal je uzeo sva tri boda ekipi Lidsa (2:1). Od 18.30 na programu je poslednji meč dana, kada će se na "Old Trafordu" sastati Mančester junajted i Totenhem.
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