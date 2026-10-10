"Ruzmarin" se ori od diskoteka do kafića! Pesma koju je zapevao Vučić stigla i među mlade

PESMA "Ruzmarin" Merime Njegomir, koja je odjekivala tokom skupa u Kragujevcu, postala je jedan od prepoznatljivih muzičkih motiva predizborne kampanje Aleksandra Vučića. Sada pažnju privlači i objava prema kojoj se poznati hit peva među mladima, u diskotekama i kafićima širom Srbije.

Foto: Printskrin/24 sedam

Uz poruku da mladi imaju pravo da sami biraju muziku koju slušaju, ali i političke stavove koje zastupaju, objavljen je i video-materijal koji se predstavlja kao primer takve atmosfere.

Posebnu pažnju privukli su stihovi "Stavi ruzmarin ispod jastuka, nek nam večno miriše", koji su proteklih dana dobili i političku simboliku.

Pesma "Ruzmarin" čula se 9. oktobra na predizbornom skupu liste "Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija" u kragujevačkoj hali "Jezero", kada je puštena prilikom Vučićevog izlaska pred okupljene građane.

Vučić je i sam zapevao deo poznatog hita, a pesma je izazvala reakcije prisutnih.

Dan ranije, tokom obraćanja na društvenim mrežama, Vučić je govorio o pesmi i reakcijama svojih političkih protivnika, ističući da su je njegove pristalice prihvatile.

U objavi koja prati novi video ističe se da "Ruzmarin" više nije vezan samo za političke skupove, već da se čuje i na mestima na kojima mladi izlaze i provode slobodno vreme.

Autori objave takvu atmosferu tumače kao izraz podrške Aleksandru Vučiću, uz poruku da mladi imaju sopstveni glas i pravo da odlučuju o svojim političkim opredeljenjima.

(24 sedam)