"Ruzmarin" se ori od diskoteka do kafića! Pesma koju je zapevao Vučić stigla i među mlade
PESMA "Ruzmarin" Merime Njegomir, koja je odjekivala tokom skupa u Kragujevcu, postala je jedan od prepoznatljivih muzičkih motiva predizborne kampanje Aleksandra Vučića. Sada pažnju privlači i objava prema kojoj se poznati hit peva među mladima, u diskotekama i kafićima širom Srbije.
Uz poruku da mladi imaju pravo da sami biraju muziku koju slušaju, ali i političke stavove koje zastupaju, objavljen je i video-materijal koji se predstavlja kao primer takve atmosfere.
Posebnu pažnju privukli su stihovi "Stavi ruzmarin ispod jastuka, nek nam večno miriše", koji su proteklih dana dobili i političku simboliku.
Pesma "Ruzmarin" čula se 9. oktobra na predizbornom skupu liste "Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija" u kragujevačkoj hali "Jezero", kada je puštena prilikom Vučićevog izlaska pred okupljene građane.
Vučić je i sam zapevao deo poznatog hita, a pesma je izazvala reakcije prisutnih.
Dan ranije, tokom obraćanja na društvenim mrežama, Vučić je govorio o pesmi i reakcijama svojih političkih protivnika, ističući da su je njegove pristalice prihvatile.
U objavi koja prati novi video ističe se da "Ruzmarin" više nije vezan samo za političke skupove, već da se čuje i na mestima na kojima mladi izlaze i provode slobodno vreme.
Autori objave takvu atmosferu tumače kao izraz podrške Aleksandru Vučiću, uz poruku da mladi imaju sopstveni glas i pravo da odlučuju o svojim političkim opredeljenjima.
(24 sedam)
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