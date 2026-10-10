Ekonomija

KAKO JE EVROPSKA AUTOMOBILSKA INDUSTRIJA SAMU SEBE POTKOPALA: Jedna od najvećih osiguravajućih kuća dala odgovor

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

10. 10. 2026. u 18:22

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POLITIKA štednje evropsku automobilsku industriju šalje niz opasan put, ocenjuje se u studiji nemačke osiguravajuće kuće specijalizovane za poslovne rizike “Alijanc trejd”.

КАКО ЈЕ ЕВРОПСКА АУТОМОБИЛСКА ИНДУСТРИЈА САМУ СЕБЕ ПОТКОПАЛА: Једна од највећих осигуравајућих кућа дала одговор

Foto: DEA/A. VERGANI, Universal Images Group North America LLC/DeAgostini/Alamy/Profimedia

Ekonomisti navode da su proizvođači automobila ove godine za petinu redukovali investicije, iako to preti još većim tehnološkim zaostatkom za kineskim rivalima. Nasuprot tome, velike evropske kompanije u drugim sektorima ove godine su pojačale ulaganja za 10 odsto.

Autori studije oštro kritikuju menadžment evropske automobilske industrije, tvrdeći da je sama izazvala problem, jer je sektor protekle dve decenije novac trošio na pogrešne prioritete.

Studija je objavljena uoči otvaranja Sajma automobila u Parizu, gde je udeo evropskih izlagača u poslednjih nekoliko godina izgubio dominaciju i spao na samo 40 odsto.

U studiji se ukazuje da su evropski proizvođači isuviše dugo ulagali u konvencionalnu tehnologiju motora sa unutrašnjim sagorevanjem, trošeći kapital na kratkoročne prinose i dividende umesto da odvažno investiraju u elektrifikaciju i digitalizaciju, prenose mediji.

Tehnološki zaostatak, šok izazvan kineskim industrijskim napretkom i erozija brenda nisu odvojeni fenomeni, jer svi vuku koren iz pogrešne alokacije kapitala, napominju autori.

Evropska automobilska industrija sada se suočava sa ozbiljnim problemima, navode autori studije i dodaju da je dodata vrednost po prodatom automobilu u Evropi pala za 30 do 45 odsto u poslednjih pet godina. Na domaćem tržištu, udeo u prodaji im se u međuvremeno istopio za 10 odsto, a u Kini za sedam.

sputnikportal.rs

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