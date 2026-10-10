Bliži se NBA "kat": Večiti vrebaju pojačanja, evo na koja imena treba obratiti pažnju

Završni potezi NBA klubova pred početak nove sezone mogli bi da utiču i na planove Partizana i Crvene zvezde, koji nastavljaju da razmatraju mogućnosti za dodatno jačanje svojih ekipa

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Kako se približava konačno formiranje sastava u najjačoj košarkaškoj ligi na svetu, sve više pažnje usmereno je ka igračima koji bi mogli da ostanu bez ugovora. Među njima bi moglo da bude zanimljivih imena za evropske klubove, uključujući i večite rivale iz Beograda.

NBA tržište donosi nove mogućnosti

Pred početak nove takmičarske godine, NBA ekipe privode kraju sastavljanje rostera, što pojedinim košarkašima može da promeni planove za naredni period. Igrači koji ne pronađu mesto u američkim timovima mogli bi da razmotre nastavak karijere u Evropi.

Partizan i Crvena zvezda imaju svoje ambicije u Evroligi, pa bi eventualna dostupnost kvalitetnih košarkaša mogla da im otvori dodatne opcije. Ipak, za sada nema garancija da će se među igračima koji napuste NBA naći neko ko odgovara potrebama beogradskih klubova.

Nije svaki NBA igrač realna opcija

Iako zvuči primamljivo dovesti košarkaša sa iskustvom iz NBA lige, takvi poslovi zavise od više faktora. Finansijski uslovi, očekivana minutaža, pozicija na kojoj igrač nastupa i mogućnost brzog uklapanja u ekipu mogu da budu presudni prilikom donošenja odluke.

Poseban izazov predstavlja i činjenica da je sezona Evrolige već počela. Klubovima je potreban igrač koji bi mogao brzo da se prilagodi zahtevima trenera i doprinese rezultatima, a ne samo zvučno ime koje bi privuklo pažnju navijača.

Naredni dani mogli bi da budu važni

Partizan i Crvena zvezda nastavljaju sezonu sa visokim ambicijama, a razvoj situacije na NBA tržištu mogao bi da utiče na njihove naredne poteze.

Ostaje da se vidi koji će košarkaši ostati bez angažmana u Americi i da li će neko od njih biti zanimljiv crno-belima ili crveno-belima. Dok se ne pojave konkretne informacije o pregovorima ili mogućim dolascima, priča o novim pojačanjima ostaje u domenu potencijalnih opcija, a ne potvrđenih transfera.

Zanimljivi igrači

Što se tiče zanimljivih igrača za Evroligaše, oni koji bi mogli da ostanu bez ugovora su Kem Kristi, Džordan Hokins, Džejden Hardi, Kris Majer, Džon Končar, Džejlen Vilson...

Pažnju treba obratiti i na Kristijana Koloka, pogotovo jer mnogi evroligaši jure igrača pod košem, on trenutno nema tim i ako ostane bez NBA angažmana sigurno će imati dosta ponuda da nastavi karijeru u Evropi.

Najzvučnije ime je Dalton Kneht koji bi trebao biti "katovan" od strane Lejkersa, ali igrač njegovih kvaliteta bi sigurno mogao dobiti još jednu šansu u NBA, tako da nije realno da u skorije vreme zaigra u Evroligi.

Kada je NBA "kat"

Rok za formiranje NBA rostera ističe 19. oktobra u 17 časova po američkom vremenu, nakon čega će biti jasnije koji su igrači ostali bez mesta u timovima.