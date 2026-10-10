Morao da se pomuči: Medvedev u trećem kolu Šangaja

Ruski teniser Danil Medvedev prošao je u treće kolo mastersa u Šangaju pošto je posle preokreta pobedio Nemca Jana-Lenarda Štrufa rezultatom 2:1 (4:6, 6:4, 6:3) za sat i 53 minuta igre.

FOTO: Tanjug/AP/Kirsty Wigglesworth

Medvedev je loše otvorio prvi meč posle diskvalifikacije u polufinalu Pekinga u duelu protiv Novaka Đokovića.

Nemac je jednim brejkom uzeo prvi set petom nosiocu u Šangaju, ali zatim je usledio preokret.

Medvedev je u naredna dva seta pravio po jedan brejk i čuvao svoj servis i tako stigao do pobede i trećeg kola.