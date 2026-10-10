Morao da se pomuči: Medvedev u trećem kolu Šangaja
Ruski teniser Danil Medvedev prošao je u treće kolo mastersa u Šangaju pošto je posle preokreta pobedio Nemca Jana-Lenarda Štrufa rezultatom 2:1 (4:6, 6:4, 6:3) za sat i 53 minuta igre.
Medvedev je loše otvorio prvi meč posle diskvalifikacije u polufinalu Pekinga u duelu protiv Novaka Đokovića.
Nemac je jednim brejkom uzeo prvi set petom nosiocu u Šangaju, ali zatim je usledio preokret.
Medvedev je u naredna dva seta pravio po jedan brejk i čuvao svoj servis i tako stigao do pobede i trećeg kola.
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