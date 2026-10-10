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KLIČKO POVUKAO RUČNU POSLE UPOZORENJA GRAĐANIMA: Putin bi najviše voleo da napustimo Kijev

P. Đurđević

10. 10. 2026. u 08:15

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GRADSKE vlasti Kijeva ne pozivaju stanovnike da napuste prestonicu, ali razmatraju sve moguće scenarije razvoja događaja zbog pojačanih ruskih napada, rekao je gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko u programu „Kijev 24”.

КЛИЧКО ПОВУКАО РУЧНУ ПОСЛЕ УПОЗОРЕЊА ГРАЂАНИМА: Путин би највише волео да напустимо Кијев

Foto: Ovsiannikova Yuliia/Ukrinform/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Prema njegovim rečima, prestonica se priprema za različite moguće scenarije tokom zime, imajući u vidu redovne vazdušne uzbune i napade ruskih snaga.

- Ni u kom slučaju ne pozivam na to. To, u suštini, očekuje samo Putin — da spakujemo kofere, negde odemo i ostavimo mu teritoriju. Jer mi, Ukrajinci, njemu nismo potrebni, potrebna mu je teritorija. Ali mi, kao gradske vlasti, razmatramo sve moguće scenarije, čak i one loše koji bi mogli da se dogode. Pozivamo i ljude da razmisle i proračunaju različite scenarije - naglasio je Kličko, preneo je portal TSN.

On je dodao da se Kijev neprekidno priprema za zimu i da su sve toplane gotovo spremne za početak grejne sezone.

Pored toga, komunalne službe jačaju energetski sistem prestonice i planiraju da do kraja godine pokrenu rezervni sistem grejanja, koji će raditi u slučaju oštećenja glavnog sistema.

- Ali, šta god da radimo, budimo iskreni — sve zavisi od protivvazdušne odbrane. Ako se ne zaustave napadi balističkim raketama i dronovima na Kijev, nažalost, doći će do razaranja, ma koliko se dobro pripremili”, zaključio je gradonačelnik.

Podsetimo, Vitalij Kličko je u intervjuu za AFP izjavio da Kijev zbog pojačanih ruskih napada praktično živi u režimu preživljavanja. Savetovao je stanovnicima da, ukoliko su u mogućnosti, privremeno odu iz grada kod rođaka ili prijatelja u drugim regionima.

(Politika onlajn)

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