KLIČKO POVUKAO RUČNU POSLE UPOZORENJA GRAĐANIMA: Putin bi najviše voleo da napustimo Kijev

GRADSKE vlasti Kijeva ne pozivaju stanovnike da napuste prestonicu, ali razmatraju sve moguće scenarije razvoja događaja zbog pojačanih ruskih napada, rekao je gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko u programu „Kijev 24”.

Foto: Ovsiannikova Yuliia/Ukrinform/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Prema njegovim rečima, prestonica se priprema za različite moguće scenarije tokom zime, imajući u vidu redovne vazdušne uzbune i napade ruskih snaga.

- Ni u kom slučaju ne pozivam na to. To, u suštini, očekuje samo Putin — da spakujemo kofere, negde odemo i ostavimo mu teritoriju. Jer mi, Ukrajinci, njemu nismo potrebni, potrebna mu je teritorija. Ali mi, kao gradske vlasti, razmatramo sve moguće scenarije, čak i one loše koji bi mogli da se dogode. Pozivamo i ljude da razmisle i proračunaju različite scenarije - naglasio je Kličko, preneo je portal TSN.

On je dodao da se Kijev neprekidno priprema za zimu i da su sve toplane gotovo spremne za početak grejne sezone.

Pored toga, komunalne službe jačaju energetski sistem prestonice i planiraju da do kraja godine pokrenu rezervni sistem grejanja, koji će raditi u slučaju oštećenja glavnog sistema.

- Ali, šta god da radimo, budimo iskreni — sve zavisi od protivvazdušne odbrane. Ako se ne zaustave napadi balističkim raketama i dronovima na Kijev, nažalost, doći će do razaranja, ma koliko se dobro pripremili”, zaključio je gradonačelnik.

Podsetimo, Vitalij Kličko je u intervjuu za AFP izjavio da Kijev zbog pojačanih ruskih napada praktično živi u režimu preživljavanja. Savetovao je stanovnicima da, ukoliko su u mogućnosti, privremeno odu iz grada kod rođaka ili prijatelja u drugim regionima.

(Politika onlajn)

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