ALEKSANDAR Vučić prvi na listi i nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", nastavio je da obilazi Srbiju i razgovara sa građanima.

Foto: Printskrin Informer TV

Vučić sa narodom na Oplencu

Zahvalio građanima na dočeku. Poručio da je najvažnije da se reši voda i zdravstvo.

- Ovaj deo izlaza iz Topole prema Kragujevcu moramo odmah da rekonstruišemo, i vrtić, imate veliku listu čekanja, moramo da rešimo i dogradimo. Sem vode, sve ovo drugo možemo brzo da uradimo. Za mene je najvažnije da uradimo ovo sa vodom, i oko domova zdravlja i bolnica, da deca i penzioneri mogu da idu u čiste bolnice i domove zdravlja, da svuda mogu da budu zadovoljni. I naravno, da čuvamo političku samostalnost Srbije, da nam ne određuju drugi kakvu ćemo politiku da vodimo. Zato nismo uveli sankcije Rusiji - kazao je.

On je rekao da ideolozi studenata uče da je vladika Nikolaj jednako zlo kao i Stepinac.

- Zamislite vladiku Nikolaja, da je isti zločinac kao Stepinac, oni bi tome da uče našu decu. To su stvari koje ne smemo da dozvolimo. Zato moramo da se suprotstavimo tom totalitarizmu plenumaškom na jedini mogući način - papirom i olovkom. Da obezbedimo zemlji budućnost i da nastavimo da grabimo napred - kazao je Vučić.

Istakao je da će se ako dobije poverenje građana, postarati da obezbedi pogon za Topolu, u kom će biti oko 100 novih radnih mesta.

Na konstataciju jednog meštanica da nije urađeno dovoljno za Šumadiju, Vučić je rekao:

- Danas vam fabrika Stelantis skoro 5.000 ljudi zapošljava. Izgradili smo Deta centar, uradili smo tržnicu. Koliko smo škola obnovili ni sam ne znam. Uradili auto-puteve, obilaznicu, uradili Moravski koridor... Ako me pitate šta najviše nedostaje, to je jedna fabrika. Topola je jedno od najvažnijih mesta za celokupan srpski narod.

Vučić na Oplencu

Razgovarao je sa građanima.

Potom je obišao Crkvu Svetog Đorđa na Oplencu.

- Tačno je 92 godine od ubistva kralja Aleksandra Karađorđevića. Kralj Aleksandar je veliki stradalnik i mučenik ne samo zbog načina na koji je stradao, ali je zbog takve ideje, zato što je dobro razumeo poziciju srpskog naroda, i koliko smo pritisnuti spolja, dok običan narod to nije ni osećao ni razumeo. I onda kada to izgovoriš, onda budeš osuđen ne samo na ovozemaljsku smrt, već i da posle smrti o tebi niko ne govori lepo. A on je bio veliki kralj, mnogo veći nego što ga mi predstavljamo u svojoj istoriji. Svaki Srbin priča kakvu je grešku napravio. Kralj Aleksandar je pametno želeo da ima sve Srbe okupljene u jednoj državi. Zvala se SHS, Jugoslavija... I po prvi put u njegovo vreme mi smo imali sve Srbe sa obe strane Drine okupljene u jednoj državi. Morate da vodite računa i o drugim narodima, nije mu bilo lako. Lako je danas govoriti. Bio je strahovito mudar, obrazovan. Moj deda, kog su ubile ustaše, došao je kod njega godinu dana pre nego što je ubijen. Vodio je sokolsko društvo. I svi Srbi koji su bili u Čipuljiću došli su kao delegacija. I opisao mu je položaj Srba, kralj ih je saslušao, bio je veoma obrazovan, mudar, strpljiv, pitao je šta može da pomogne. Nešto im je i pomogao oko sokolskog doma, i bili su srećni što su kao Srbi mogli da odu kod svog kralja. Imao je sluha za ljude, i to za ljude koji daleko žive, od Oplenca, Beograda, svakog drugog mesta. Bio je dobar kralj, u mnogo teškom trenutku za nas. Bio je razuman čovek, a vremena nerazumna - kazao je Vučić.

- Svako je platio visoku cenu kada je mislio da se odvoji od stranih sila - rekao je.

O podelama koje su nas pratile kroz istoriju, Vučić kaže:

- Podele postoje svuda. Mi danas smo srećni jer smo na određeni način uspeli da ujedinimo Karađorđeviće i Obrenoviće. Dinastije koje su odbranile, sačuvale i u nebo izdigle Srbiju. Imam najveće poštovanje i za jedne i druge. Bili su opčinjeni Srbijom - rekao je.

Vučić u selu Misača

Vučić je obišao selo Misača, gde je razgovarao sa radnicima, a mnogi su ga uz put pozdravljali.

- Evo nas ovde u selu Misača u srcu Šumadije. Ovo je put koji smo, ako se sećate ranije obećali. To je Rogača-Ranilović-Misača-Aranđelovac. Pogledajte kako fenomenalno izgleda i kako Srbija postaje bogatija i lepša i ništa ne postoji što selo ulepša kao dobar put. Ovako Srbija napreduje, Srbija raste - rekao je on.

- Svaki novi kilometar znači bolju povezanost, lakši život i nove mogućnosti za razvoj. Nastavićemo da radimo, gradimo i povezujemo Srbiju! Ponosan sam na sve što smo zajedno postigli! Živela Srbija - poručio je Vučić.