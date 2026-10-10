Fudbal

IMT pobedio Radnik: Fabijen dao gol, pa izašao iz igre (VIDEO)

Часлав Вуковић
Časlav Vuković

10. 10. 2026. u 17:46

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"Traktoristima" prijala pauza, upisali novu pobedu u Superligi Srbije.

ИМТ победио Радник: Фабијен дао гол, па изашао из игре (ВИДЕО)

FOTO: Antonio Ahel/ATAImages

IMT je nastavio sa dobrim igrama ove sezone. Ovaj tim je savladao Radnik sa 1:0 i prekinuo je niz od tri meča bez trijumfa.

Odlučujući trenutak utakmice dogodio se u 21. minutu kad je Karl Fabijen zatresao mrežu rivala i ujedno postigao prvi gol ove sezone.

Ipak, fudbaler iz Martinika nije imao sreće. Samo dva minuta nakon što se upisao u strelce morao je da izađe iz igre zbog toga što je kod udarca za pogodak povredio primicač.

Do kraja utakmice rezultat se nije promenio, pa su "traktoristi" stigli do petog prvenstvenog trijumfa.

IMT je treći na tabeli sa 18 bodova, Radnik je na sedmoj poziciji sa 14.

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